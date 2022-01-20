長澤雅美Prada新裙出席日本電影學院獎　有型度直逼Jeff Goldblum

【長澤雅美/ Prada】作為日本一線巨星，長澤雅美不止樣靚身材正，就連穿衣品味也好過人，最近於東京出席有日本奧斯卡之稱的日本電影學院獎的新聞發布會，再迎來一次時裝時刻。



Prada SS22米蘭、上海同步發表。（Prada）

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大家還記徥女裝Prada SS22時裝發布會嗎？話說上年9月24日，Miuccia Prada與Raf Simons這對設計組合為品牌開發米蘭、上海同步發表的系列，39套一模一樣的服飾與造型，卻分為米蘭版及上海版兩個版本。米蘭版以白人、黑人模特兒為主，上海版則清一色亞洲模特兒掛帥，用以實驗同一套服飾，穿用在不同膚色人種身上，如何散發出一種和而不同之美感，不止衣服優美，概念也前衞之極。

米蘭、上海版Models演繹。（Prada）

長澤雅美版的Prada則別樹一格。（日本アカデミー賞広報事務局）

45屆日本電影學院頒獎禮3月11號舉行。（日本アカデミー賞広報事務局）

而當天發布會有一套粉紅色連身束腰絲質長裙，最近著用名單上也加入了一個重量級人物，正是日本一線巨星長澤雅美。日前日本電影圈為3月11號舉行的第45屆日本電影學院獎舉行新聞發佈會，上屆憑藉《MOTHER》登獲首奪最佳女主角的長澤雅美，今年雖然未有作品入圍，卻將會首度擔任頒獎禮主持人，能夠委以如此重任，不但長澤雅美表示興奮，時裝Fans也大呼過癮。只見發佈會當日，長澤正正穿上Prada SS22同一套長裙款式，雖然穿上來不及米蘭、上海版兩位超模高佻又具骨感，身材相對圓潤又帶點「包包臉」，個正是這才凸顯出東方女性身形婀娜多姿之美，一如旗袍服飾一樣，歷來只要亞洲美性才著出該種獨到氣質，長澤雅美版的Prada，著實別樹一格。

Prada男裝FW12請來Adrien Brody擔任Model。（Prada）

Prada向來深受演藝界人士歡迎，不止日常生活會著用，甚至為Miuccia Prada擔任Models行Fashion Show也在所不辭，十年前就有Adrien Brody、Gary Oldman等影帝級人馬及「緣魔」Willem Dafoe，十年後最新FW22男裝便找來Kyle MacLachlan開場及Jeff Goldblum謝幕出場，再被世人奉為經典。