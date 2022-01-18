張家朗演繹Dior男裝SS22廣告　高大身形加細眼輪廓展現世一潮味

【Dior/ 張家朗/ 世一】奧運金牌兼新晉男子花劍世界盃冠軍張家朗，最新又有全新時裝項目登場，就是與代言品牌Dior再度合作，拍攝全新造型廣告。



上年十月首度與Dior合作拍時裝造型照，張家朗緊張在所難免。（Dior）

今次第二度合作並拍短片，明顯有星味得多了。（短片截圖）

話說上年十月Dior乘奧運金牌之勢，先知先覺邀請張家朗出任香港史上首位Dior Men代言人，極之威水。誰不知首發官方造型照出爐後，網民反應卻是可圈可點，部份「口痕友」更嘲諷是時裝車禍，查實人家第一次拍攝時裝廣告，有點緊張在所難免，難得有香港代表能夠成為國際大品牌官方代言人，部份人不支持不特止，卻只會隔岸觀火地指手劃腳，對本港的流行文化發展而言，當真不是個好風氣。

不過人家張家朗可是頂尖運動員，並不會因為人家的批評而退縮。最近他便再接再厲，與Dior合作，拍攝全新SS22男裝廣告。留意今次拍攝項目，並非如上次般只是影硬照造型，而是製作造型短片，家朗不但要換多套造型及擺多重「甫士」，也會以讀白方式進行訪談，分享時裝觀。

張家朗自言很開心可以穿上Dior這些新潮前衞衣服。（短片截圖）

片中這位冠軍級人馬直言自己很喜歡襯衫，不過大多數場合只能以斯文正裝示人，偏偏一般正裝衫卻顯得他眼睛較細，相對欠缺眼神似的。然而透過今次Dior青春季攝影項目，張家朗自言很開心可以穿上這些新潮前衞衣服，看到自己截然不同的一面外，亦沒有覺得眼細影響造型，啟發他無限想像與靈感。其實家朗這樣講實在太謙了，很多人氣韓國男星，不正是身材高大加豆豉眼的嗎？