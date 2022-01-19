André Leon Talley RIP 首位有話語權黑人時尚編輯　回顧傳奇一生

【André Leon Talley RIP】前《VOGUE》創意總監，時尚界首位擁有話語權的黑人時裝編輯André Leon Talley於美國時間1月18日心臟病發逝世，享年73歲。



André Leon Talley的CV極亮麗耀眼，生於1948年美國南方的他，是時尚界第一位黑人時尚編輯。他最先於紐約大都會藝術博物館 Metropolitan Museum of Art當志願工作，其間獲得《Vogue》前總編輯Diana Vreeland重用，協助她策展《Romantic and Glamorous Hollywood Design》，更介紹他來到Andy Warhol的Factory和《Interview》雜誌工作，並先後在《Women’s Wear Daily》、《W》、《The New York Times 》等紙媒任職，直到加入《VOGUE》登上事業高峰。

André Leon Talley跟《VOGUE》總編輯Anna Wintour合作無間（Getty Images）

André Leon Talley因年少時在圖書館讀過《VOGUE》後，對時尚產生濃厚興趣，成為《VOGUE》一份子後，挑戰白人主導的時尚世界，闖出一片青天。André Leon Talley先於1983年至87年間擔任Fashion News Director，1998年時晉升為Creative Director，直到1995年離開，跟時尚教母Diana Vreeland和《VOGUE》美國版總編輯Anna Wintour合作無間。其後，他遠走到時尚之都巴黎替《W》雜誌工作，並同時為《VOGUE》撰文，直到1998年他又以Editor-At-Large身份回歸《VOGUE》，直到2013第二度離開。

André Leon Talley是時裝周的常客（Getty Images）

André Leon Talley踏入時尚文字行業的第一個訪問，就是訪問「老佛爺」 Karl Lagerfeld，二人一見如故成為知心好友，而另一傳奇人物Yves Saint Laurent，有指「聖羅蘭」也跟André Leon Talley成為好友，可見他的確擁有不一樣的懾人魅力。



回顧André Leon Talley在時裝騷的造型：

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André Leon Talley為人稱頌的地方，除了時尚觸角和對美學追求外，他也致力推動各大品牌採用菲裔模特兒行騷，由自身突破時尚媒體的膚色界限，到再為其他菲裔同胞開拓新路向，是身體力行的種族平權中堅份子。他亦勇於發聲，在其2020年出版的回憶錄《The Chiffon Trenches: A Memoir》中，因批評當時美國版《Vogue》總編輯Anna Wintour，以及Condé Nast出版集團的不健康企業文化而引發不少熱議。

André Leon Talley曾為選秀節目《America's Next Top Model》擔任評判（America's Next Top Model網

除了文字工作，André Leon Talley亦曾為選秀節目《America's Next Top Model》擔任評判，風趣幽默的風格，令人留下深刻印象。在大熱美劇《Sex and the City》的電影版中也見André Leon Talley，戲中做回自己，客串《Vogue》主管的角色，戲中印上他姓名的Louis Vuitton行李箱甚搶鏡。