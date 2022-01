André Leon Talley RIP 首位有話語權黑人時尚編輯　回顧傳奇一生

【André Leon Talley RIP】前《VOGUE》創意總監,時尚界首位擁有話語權的黑人時裝編輯André Leon Talley於美國時間1月18日心臟病發逝世,享年73歲。



André Leon Talley的CV極亮麗耀眼,生於1948年美國南方的他,是時尚界第一位黑人時尚編輯。他最先於紐約大都會藝術博物館 Metropolitan Museum of Art當志願工作,其間獲得《Vogue》前總編輯Diana Vreeland重用,協助她策展《Romantic and Glamorous Hollywood Design》,更介紹他來到Andy Warhol的Factory和《Interview》雜誌工作,並先後在《Women’s Wear Daily》、《W》、《The New York Times 》等紙媒任職,直到加入《VOGUE》登上事業高峰。

André Leon Talley跟《VOGUE》總編輯Anna Wintour合作無間(Getty Images)

André Leon Talley因年少時在圖書館讀過《VOGUE》後,對時尚產生濃厚興趣,成為《VOGUE》一份子後,挑戰白人主導的時尚世界,闖出一片青天。André Leon Talley先於1983年至87年間擔任Fashion News Director,1998年時晉升為Creative Director,直到1995年離開,跟時尚教母Diana Vreeland和《VOGUE》美國版總編輯Anna Wintour合作無間。其後,他遠走到時尚之都巴黎替《W》雜誌工作,並同時為《VOGUE》撰文,直到1998年他又以Editor-At-Large身份回歸《VOGUE》,直到2013第二度離開。

André Leon Talley是時裝周的常客(Getty Images)

André Leon Talley踏入時尚文字行業的第一個訪問,就是訪問「老佛爺」 Karl Lagerfeld,二人一見如故成為知心好友,而另一傳奇人物Yves Saint Laurent,有指「聖羅蘭」也跟André Leon Talley成為好友,可見他的確擁有不一樣的懾人魅力。



回顧André Leon Talley在時裝騷的造型:

André Leon Talley為人稱頌的地方,除了時尚觸角和對美學追求外,他也致力推動各大品牌採用菲裔模特兒行騷,由自身突破時尚媒體的膚色界限,到再為其他菲裔同胞開拓新路向,是身體力行的種族平權中堅份子。他亦勇於發聲,在其2020年出版的回憶錄《The Chiffon Trenches: A Memoir》中,因批評當時美國版《Vogue》總編輯Anna Wintour,以及Condé Nast出版集團的不健康企業文化而引發不少熱議。

André Leon Talley曾為選秀節目《America's Next Top Model》擔任評判(America's Next Top Model網

除了文字工作,André Leon Talley亦曾為選秀節目《America's Next Top Model》擔任評判,風趣幽默的風格,令人留下深刻印象。在大熱美劇《Sex and the City》的電影版中也見André Leon Talley,戲中做回自己,客串《Vogue》主管的角色,戲中印上他姓名的Louis Vuitton行李箱甚搶鏡。