André Leon Talley RIP 首位有話語權黑人時尚編輯　回顧傳奇一生

撰文：黃沛鵬
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【André Leon Talley RIP】前《VOGUE》創意總監，時尚界首位擁有話語權的黑人時裝編輯André Leon Talley於美國時間1月18日心臟病發逝世，享年73歲。

André Leon Talley的CV極亮麗耀眼，生於1948年美國南方的他，是時尚界第一位黑人時尚編輯。他最先於紐約大都會藝術博物館 Metropolitan Museum of Art當志願工作，其間獲得《Vogue》前總編輯Diana Vreeland重用，協助她策展《Romantic and Glamorous Hollywood Design》，更介紹他來到Andy Warhol的Factory和《Interview》雜誌工作，並先後在《Women’s Wear Daily》、《W》、《The New York Times 》等紙媒任職，直到加入《VOGUE》登上事業高峰。

André Leon Talley跟《VOGUE》總編輯Anna Wintour合作無間（Getty Images）

André Leon Talley因年少時在圖書館讀過《VOGUE》後，對時尚產生濃厚興趣，成為《VOGUE》一份子後，挑戰白人主導的時尚世界，闖出一片青天。André Leon Talley先於1983年至87年間擔任Fashion News Director，1998年時晉升為Creative Director，直到1995年離開，跟時尚教母Diana Vreeland和《VOGUE》美國版總編輯Anna Wintour合作無間。其後，他遠走到時尚之都巴黎替《W》雜誌工作，並同時為《VOGUE》撰文，直到1998年他又以Editor-At-Large身份回歸《VOGUE》，直到2013第二度離開。

André Leon Talley是時裝周的常客（Getty Images）

André Leon Talley踏入時尚文字行業的第一個訪問，就是訪問「老佛爺」 Karl Lagerfeld，二人一見如故成為知心好友，而另一傳奇人物Yves Saint Laurent，有指「聖羅蘭」也跟André Leon Talley成為好友，可見他的確擁有不一樣的懾人魅力。

回顧André Leon Talley在時裝騷的造型：

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André Leon Talley為人稱頌的地方，除了時尚觸角和對美學追求外，他也致力推動各大品牌採用菲裔模特兒行騷，由自身突破時尚媒體的膚色界限，到再為其他菲裔同胞開拓新路向，是身體力行的種族平權中堅份子。他亦勇於發聲，在其2020年出版的回憶錄《The Chiffon Trenches: A Memoir》中，因批評當時美國版《Vogue》總編輯Anna Wintour，以及Condé Nast出版集團的不健康企業文化而引發不少熱議。

André Leon Talley曾為選秀節目《America's Next Top Model》擔任評判（America's Next Top Model網

除了文字工作，André Leon Talley亦曾為選秀節目《America's Next Top Model》擔任評判，風趣幽默的風格，令人留下深刻印象。在大熱美劇《Sex and the City》的電影版中也見André Leon Talley，戲中做回自己，客串《Vogue》主管的角色，戲中印上他姓名的Louis Vuitton行李箱甚搶鏡。

André Leon Talley客串電影版《Sex and the City》一幕，那印上他姓名的Louis Vuitton行李箱甚搶鏡。（電影劇照）
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