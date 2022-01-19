LVMH注資Aimé Leon Dore　繼OFF-WHITE後再在街頭時裝市場押重注

LVMH注資Aimé Leon Dore消息發布後，外國網民打了一個十分貼切比喻：現在的LVMH就好像Pokémon Go中的精靈訓練員一樣，誓要以盡收天下精靈（品牌）為己任。



Aimé Leon Dore的發音你可知？（Aimé Leon Dore）

單是這短短一兩年間，LVMH招軍買馬進程已然冠絕整個業界。無論是邀請Rihanna加盟共創Fenty構建服裝美妝王國；誠意打動Phoebe Philo回歸創立自家品牌；還是終於得償所願以天價收購Tiffany & Co.，以及收購Off-White六成股份等等，所有名字都是粒粒皆星，要招攬當中一個已殊不容易，但集團大老闆Bernard Arnault卻有能耐全部收服，抵他長年位居歐洲首富寶座。

Teddy Santis本尊。（Aimé Leon Dore）

而較之上述數位天王巨星之名號，今次被LVMH注資少量股份的Aimé Leon Dore，名氣無疑相對薄弱，隨時連發音和品牌名字意思也搞不懂（Aimé法文是愛的意思，Leon是品牌主理人Teddy Santis父親年輕時的綽號，Dore則是Teddy Santis自身名字的最後一個音節），但這2014年創立的紐約街頭品牌，在歐美潮流世界的人氣一直隱步上揚。

Aimé Leon Dore歷代設計。（Aimé Leon Dore）

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對比起同期出道，又同為美式街牌的OFF-WHITE，Aimé Leon Dore設計風格向來更容易「入口」。沒有潮童式的炫耀大Logo、不成比例的誇張剪裁，也不愛玩明星效應及炒作緋聞，熱衷於以隱打隱紥方式來表現紐約皇后區次文化情懷，再恰到好處加入點點復古懷舊元素及Daddy Style概念，成功吸納一批成熟的Street Fashion愛好者，沒有泡沫式的大紅大紫，卻一直自成一派，獨霸一方。

Aime-Leon-Dore × New-Balance 827大玩老人家美學，找來公公婆婆做Models。（Aimé Leon Dore）

及至2020年，Aimé Leon Dore更出奇不意地以1989年復古籃球鞋P550作合作主體。（Aimé Leon Dore）

最能夠表現Teddy Santis設計才華的，正是Aimé Leon Dore長期與New Balance的合作企劃，系列除了以最人氣的球鞋作主軸外，更厲害的地方乃是懂得人棄我取，每每選取一些被大眾忽略、甚以遺忘的鞋款作設計重心，當中尤以827及550最為經典，前者大玩老人家美學，找來公公婆婆做Models，向多年前的New Balance 320跑鞋廣告致敬，既將Daddy Style演繹得出神入化，也彰顯出New Balance源遠流長的歷史地位。

New Balance P550大流行，成功向Nike Dunk作出挑戰，在Old School球鞋市場中分一杯羹。（Aimé Leon Dore）

Teddy Santis在今年1月1號開始被委任成New Balance Made in USA美國線的創意總監。（New Balance）

及至2020年，Aimé Leon Dore更出奇不意地以1989年復古籃球鞋P550作聯乘主題，接連打造多款高低筒球鞋，更別出心裁大玩鞋中底熏黃舊化，強化歲月痕跡，不但一改New Balance在潮流界以跑鞋作主導的形象，550系列期後更成功向Nike Dunk作出挑戰，在Old School球鞋市場中分一杯羹，在二手市場也炒賣得興旺。而Teddy Santis在今年1月1號開始，亦擔任New Balance Made in USA美國線的創意總監，未來NB與Aimé Leon Dore的合作定必愈來愈多。

「後Virgil」時代的時裝世代已然展開。（GettyImages）

或許正是這種光明前景，讓LVMH深信Aimé Leon Dore具投資價值，故今次牛刀小試黤購入品牌部份股份，既有利Aimé Leon Dore壯大發展（倫敦旗艦店即將開幕），亦有利LVMH進一步打入青年人市場，拓展Street Fashion市場佔有率。始終OFF-WHITE雖然強大，但Virgil Abloh已然離去也是不爭之事實，LVMH是時候扶植其他潛力人材，實屬明智之舉，說不定數年後Teddy Santis便會成為下一個Virgil Abloh，被委任成Louis Vuitton或LVMH旗下其他品牌創意總監，並非不可能。