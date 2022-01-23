蘋果將推出Apple Watch 8智能手錶　攻運動錶市場搶G-SHOCK用家？

知名蘋果論壇MacRumors旗下的Podcast頻道The MacRumors Show，近期找來蘋果產品專家Mark Gurman聊聊他對該品牌2022年新品的想法，其中他談到Apple Watch在上市7年後，今年有可能會研發出更堅固耐用的運動錶風格智能錶，意圖將勢力版圖擴大至G-SHOCK等那類的使用族群中。



Apple Watch目前已經發展到Series 7，專家認為今年可能會是Apple Watch迎來重大改變的一年 。（Apple官網）

Mark Gurman之所以會做出這個大膽預測，是因為他覺得Apple Watch從2015年上市以來手錶的外觀造型大致都遵循圓角矩形這個基礎，變化其實不算很大，但是他們靠著強大科技和使用便利性，幫助蘋果公司一躍成了全球銷量最高的手錶製造商——Apple Watch從2019年以後連續三年的銷量都超越瑞士鐘錶產業整體加總後的數字。

蘋果產品專家Mark Gurman最近在Podcast談到他對於2022年Apple Watch新品的預測，他覺得蘋果公司可能會推出更具運動風的智能錶來搶食如G-SHOCK等電子錶品牌的市場。圖為新款Apple Watch Explorer Edition假想圖。（Source：G-SHOCK；macrumors）

不過即使年度銷量已經狠狠超車傳統瑞士製錶，但是目前看來Apple Watch並沒有擠壓到機械錶的生存空間，反而是加速將人們改變習慣，從前幾年主要從手機、平板等3C產品閱讀時間到轉而發現穿戴裝置的便利性與使用樂趣。

至於像G-SHOCK這種平價耐操的電子錶產品，它又和機械錶或智能錶等有著不同的客群以及產品特性，因此這幾年在市場上的人氣依舊很旺，不過Mark Gurman認為蘋果公司對運動型電子錶市場一直都很感興趣，認為智能錶也能吸引到相同客群的關注。

網路流傳的Apple Watch 8原型圖片。（Source：9to5Mac）

Mark Gurman在他的預測中特別提到蘋果公司2022年可能會有所謂的Apple Watch Explorer Edition，路線明顯衝著G-SHOCK產品而來，有點像是iPhone也有平價版iPhone SE的策略，這種蘋果公司的入門智能錶將會具有更濃厚的運動感，不過它們在功能上便會與直系的Apple Watch做出區隔。至於2022年新款的Apple Watch 8原本謠傳會新增大量的健康監測功能如血壓、體溫、血糖偵測等，原本Mark Gurman在2021年夏季便搶先爆料了這個進展，但是最近在他密切觀察後發現，由於目前相關技術研發的進度不如預期，因此想在2022年就見到Apple Watch融入這些健康監測功能已經愈來愈困難。

假如Mark Gurman關於運動風Apple Watch的臆測成真，那麼可能屆時手錶造成的轟動程度會大於Apple Watch 8本身，不過現在也才2022年1月，距離蘋果公司發表新款的手錶產品還有很長一段時間，因此現在的預測還是看看就好不用太認真，一切都必須到最後我們眼見為憑。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：“運動錶大流行” Apple Watch也將推出堅固耐用的智能錶】