G-SHOCK MT-G系列出虎年限定版手錶　虎紋錶圈配紅錶帶展王者霸氣

CASIO G-SHOCK以高階的MTG-B1000系列為基礎，發表新作MTG-B1000CX來慶祝農曆新年，手錶融入了2022年農曆生肖——老虎主題，將手錶的不鏽鋼錶殼化身為老虎身上的皮毛，金黃色的虎紋覆滿錶殼，搭配鮮紅色的樹脂錶帶，散發吉祥又貴氣的好印象。



MTG-B1000CX採用金色錶圈、背蓋與紅色錶帶，象徵農曆新年的喜氣氛圍，並以紅、金與黑三色加持未來新的一年運勢高漲。其中金色錶圈採用金色離子IP鍍膜與雷射加工技術，刻劃出深淺不一的虎紋效果，並將虎紋設計延伸進面盤裡，運用不同層次的黑色展現虎紋般的裝飾效果，至於錶眼、時標、指針、按把至扣環，則都採用紅金兩色交錯，與手錶整體的視覺效果互相呼應。而在手錶底蓋方面，G-SHOCK也精心刻上了「金虎頭」的圖樣，畫龍點睛地將虎年生肖主題詮釋得淋漓盡致。

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錶款搭載的太陽能機芯蘊含智慧藍牙Bluetooth®技術，佩戴者利用藍牙配對即可連線到手機，抑或直接接收世界六局電波標準時間訊號等來校正當前最正確的時間。手錶與手機連線的作用不只在於調時，還可以設定鬧鈴、倒數計時、碼錶、指針位置校正、兩地時間切換與手機尋找等功能，展現G-SHOCK高階手錶為人稱道的實用便利機能。

MTG-B1000CX外盒包裝一樣沿用「金虎頭」圖樣概念，在黑色錶盒的內外都印上燙金的金虎頭圖案，錶盒打開內側還有紅色襯裡，連錶盒這種配件都與手錶整體設計互相輝映，細節處讓人感受到品牌的用心。而將手錶從錶盒中取出後，直接把錶盒擺在家中當作裝飾也很有意思，特別是在這個屬於老虎生肖的一年更是別具意義。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK MT-G系列披上虎紋外觀迎接農曆虎年到來】