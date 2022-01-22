Jil Sander破格虎年限定系列　水墨筆觸勾勒出不一樣的生肖單品

在中國市場日益龐大的情境下，不少品牌都會在新春前推出限定生肖單品，特別之餘，亦非常具有收藏價值。
虎年在即，縱然疫情陰霾愈益嚴峻，卻不減過年喜慶。GUCCI、VALENTINO、BALENCIAGA、FENDI、YSL、BURBERRY等品牌較早前便釋出了虎年單品，引起不少關注。而以簡約型格見稱的Jil Sander今年也加入戰團，推出總共六件老虎單品，同賀新春。
或許在大家的印象中，Jil Sander是個簡約優雅的時裝品牌，但其實Jil Sander除了主線之外，亦有推出休閒服系列Jil Sander+，以及與不同品牌如Arc'teryx、Birkenstock等聯乘合作，探索時裝的可能性。
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而在今個新春，Jil Sander便破格推出虎年限定系列，為大家帶來意料不及的驚喜。
Jil Sander限量系列「Tiger Collection」總共有六款單品，包括外套、束腰夾克、毛衣、T 恤、襯衫和圍巾，每件單品均印有水彩畫成的老虎圖案，淡雅的水彩筆觸大大減弱老虎本來的粗獷感，增添Jil Sander一貫的優雅。
品牌表示，他們認為老虎不是一個好鬥的動物，反倒是一個強大、安靜、充滿活力的護身符，並認為老虎可以引領大家進入一個平靜而強大的領域，因此決定以水彩形式勾勒老虎的身影，並將之用作系列的主要圖案。
Jil Sander虎年別注單品一覽：
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