Lemaire 2022春夏系列焦點小物　皮製水樽套還是水筒皮袋較吸引？

由Christophe Lemaire與Sarah Linh Tran夫妻檔主理的Lemaire早前發布最新2022春夏系列，以旅遊為主題，今季二人再度勾勒出品牌獨有的隨性奢華；粉紫配色及印有紅色大理石印花的衣履，更為這個春夏系列帶來不一樣的迷幻點綴。



Lemaire 2022春夏系列以「去某個地方旅行」作主題（Lemaire）

第五波疫情在香港火速擴散，再度延後大家能夠遠遊的日子。但在地球的另一端，不少國家已接受與病毒共存，並逐漸開放國境，試圖回復過去的生活。Lemaire主理人Christophe Lemaire與Sarah Linh Tran以此為前題，為品牌2022年春夏系列定立「去某個地方旅行」的主題，帶來一系列隨性舒適又不失奢華優雅的服飾。

Philippe Quesne繪畫的印象派風景畫作為騷場背景（Lemaire）

先從騷場說起——時裝騷正式開始前，場內徐徐升起由劇作家、舞台佈置師和戲劇導演Philippe Quesne繪畫而成的印象派風景畫，畫作全長30米，劃破原來封閉的空間，極具寓意，同時與Lemaire今季系列的主題相映成趣。

+ 10

而在服裝方面，Christophe Lemaire與Sarah Linh Tran為營造出「你穿好衣服去見某人或前往目的地」的效果，以一系列寬鬆的衣履：Tobacco Trench、帶有白色翻領和襯裡的黑色大衣、版型較大的西裝褸等，配襯各色恤衫，以加強層次感。

另外，今個系列除了品牌的主色調黑、啡、米白外，更難得地注入磚紅、粉紫等，增添春夏味道。在配件方面，品牌再次以膝下靴配襯過膝長裙及過膝褲，完美展示膝下靴這件難handle又易變俗氣的單品的最佳穿法。手袋方面，為配合遠遊的主題，今季既有筒型皮袋外，亦有大尺寸手袋，更有斜揹皮製水樽套，再次詮釋出品牌優雅且不失實用性的精神。



按圖看更多Lemaire 2022春夏系列設計：