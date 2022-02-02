日本KOL Yuthanan品牌Sillage工藝企劃　藍染工裝變出多功能設計

【日牌/ 工藝/ 藍染/ 多功能】對於喜歡捐窿捐罅尋找小眾品牌的時裝人而言，Sillage一直是偏鋒日系服裝界別的明星，單單是那些形形色色的PANTALON BAGGY闊褲子，已是長做長有，成為前衞時裝愛好者近年定番。



Sillage主理人Yuthanan。（Sillage）

PANTALON BAGGY闊褲子是Sillage招牌Item。（Sillage）

誠如數年前《一物》的專題報道所講，Sillage吸引之處，除服飾設計別樹一格外，其獨到的市場定位也是它崛起之要素。比起一般日牌，Sillage的產品無疑難買很多，不止是因為單品款式數量稀有，就連購買方式都精辟過人，既沒有自家專門店，也不讓其他實體時裝店代理其產品持續出售。如要購買，基本上便只能透過Sillage自家網店或與友好商店合作的期間限定店（可惜這類Pop up寥寥可數）才能夠買到，十分麻煩，然而正是這種可望而不可得的麻煩，使到關注與追求Sillage的人不跌反升，愈難得到卻愈想得到，人類果然是犯賤的生物。

上年第一波Artisanal Collection以軍布作主題。（Sillage）

最近這個「犯賤」品牌，亦再有叫人不能抗拒的項目登場，正是再到啟到鬼罕別注系列Artisanal Collection，以職人工藝叫你一見傾心。上年第一波Artisanal便找來大量軍布及軍用帆布袋布塊，以Patchwork技法，打造多件軍用Patchwork西裝褸，一改Sillage過往的簡潔印象，令人打開眼界。

Artisanal Collection第二回Bleu de Travail。（Sillage）

挑選了藍染布及工裝亞麻布作主材料，拼湊縫紉出一系列西裝褸及工人背心。（Sillage）

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今次第二波Artisanal Collection，則同樣以Patchwork作為工藝主題，不過就挑選了藍染布及工裝亞麻布作主材料，並命名為“Bleu de Travail”，拼湊縫紉出一系列西裝褸及工人背心。雖然話將Indigo及Patchwork結合去造衫的技法在日本十分盛行，但如Sillage今次這樣將Worker元素同時注入其中，則屬極罕有的案例，突顯Yuthanan成功打開一扇連visvim、KAPITAL、READYMADE、MIYAGIHIDETAKA或Children of the discordance也甚少涉足的天窗，絕對值得支持。