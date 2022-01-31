NIGO、高橋盾再啟LAST ORGY 2企劃　聯合Verdy回味裏原宿潮流往事

【NIGO/ 高橋盾/ Undercover/ 聯乘】踏入2022年，NIGO可謂忙到不可開交，既發布自己首個KENZO Collection，亦與ASAP Rocky打造新曲《Arya》，正當大家以為他未來重心將會放眼歐美市場之際，其實這位教父級人馬絕不忘本，只要一有機會，就會為他的潮流事業起點——裏原宿，盡一分力。



說的是NIGO與高橋盾全新的LAST ORGY 2企劃，對於喜歡日本潮流的7、80後而言，LAST ORGY可說是一個神聖的名字，它一方面是年青時代藤原浩與高木完組成的Hip hop團隊Tiny Punx（本名Tinnie Punx）的第一張專輯名，也是當時一個權威音樂專欄。

1987年，藤原浩、高木完主理的《LAST ORGY》音樂專欄。（LAST ORGY 2）

話說在1987年，藤原浩、高木完二人應《寶島》雜誌之邀請，每期撰寫名曰《LAST ORGY》音樂專欄，既介絕西方的音樂資訊，也提攜日本國內的潛質音樂人。亦正正是這個原故，正當1990年Vivienne Westwood來到日本舉行Fashion Show並邀請了一對由日本人組成，並明顯向Sex Pistols致敬的龐克樂隊Tokyo Sex Pistols的時候，當時頗具威望的藤原浩已慧眼識英雄，睇得出團內三位成員，高橋盾、長尾智明、岩永光絕非池中之物。

龐克樂隊Tokyo Sex Pistols，高橋盾正是主唱。（影片截圖）

如是者，藤原不但很快相知相交與三位青年人成為好友，高橋盾因為外貌似Sex Pistols主音John Lydon而被取花名為Jonio，而長尾智明則因為酷似藤原浩而被人開玩笑稱為2GO（改名為NIGO是往後的事了！），更重要是去到1991年，藤原浩及高木完更欽點高橋盾、長尾智明接捧，繼任《LAST ORGY》專欄。

高橋盾與長尾智明未幾便以Jonio和2GO名義，啟動《LAST ORGY 2》。（LAST ORGY 2）

《LAST ORGY 2》以分享時裝潮流資訊為主。（LAST ORGY 2）

如是者高橋盾與長尾智明未幾便以Jonio和2GO名義，啟動《LAST ORGY 2》，也將本來專欄以報導音樂文化為重要，一下子改調變成分享時裝潮流資訊為主，大受歡迎之餘，也促使二人雄心壯志，於1993年成立名曰NOWHERE的時裝店，分別售賣高橋盾自家品牌UNDERCOVER和長尾智明自家品牌A Bathing Ape，萬世風雲從此起。

《LAST ORGY 3》有大哥藤浩原在列。（LAST ORGY 3）

雖然隨着二人生意愈做愈大，《LAST ORGY 2》專欄很快便進化成有大哥藤原浩在列的《LAST ORGY 3》（於潮流誌《asAyan》內刊登），繼而消聲匿跡，但LAST ORGY 2象徵着高橋盾與NIGO彼此情誼的珍貴回憶，卻始終沒變。因此就算專欄不在，LAST ORGY 2在2000年代亦變成服飾品牌系列，持續活躍潮流世界。

LAST ORGY 2全新Collaboration以1990年代的裏原宿街頭風作主題。（joniotakahashi）

還有Verdy強勢強盟。（Verdy）

而到2022年，NIGO與高橋盾時距13年亦將度以LAST ORGY 2合作，推出全新Collaboration，以1990年代的裏原宿街頭風作主題大玩集體回憶不在講，更找來NIGO的「義弟」Verdy加盟，將這位人氣平面設計師的招牌字樣貫注服裝中去，打造Hoodie、Sweater、Coach Jacket等本物風單品，目前尚未有確實開售日期，敬請留意《一物》往後跟進報導。