東京ISETAN SALONE MENS將結業　疫情下實體店寒冬　網店才是出路

【結業潮】新冠疫情在香港持續肆虐，嚴重打擊經濟。日本情況亦同樣嚴峻，不止夏季奧運會延後一年，就連很多傳統老店或知名商舖，也因為欠缺旅客的情況下無意為繼，相繼結業，《一物》頻道這年多來作出不少相關報導，令人感慨，而最新的「受害者」則是ISETAN伊勢丹……



又一間東京時裝店結業……（Fashionsnap）

放心，並非原祖級別的新宿伊勢丹結業（如果是的話就當真日本時裝界本世紀最大噩耗），而是位於東京丸之內ISETAN SALONE MEN'S，今早其官網便宣告，將會於6月19日正式結業，自2015年12月12日創立至今逾六年，可謂見證日本潮流工業哀榮盛衰。

ISETAN SALONE MEN'S主打紳士文化服飾。（ISETAN SALONE MEN'S）

作為昔日香港人旅遊東京千代田一帶的人氣熱點，ISETAN SALONE MEN'S主打紳士文化服飾為主，分為Business Zone、Causal Zone及Accessory & Service Zone三大區域。引進BOGLIOLI、LARDINI、SANTONI、CROCKETT & JONES、CARMINA、999.9及Nicolai Bergmann等集服飾、皮鞋、眼鏡與花藝於一身的品味單位，於這個Street Fashion與波鞋雄視百方的世代下，無疑是男士服飾的一股清流。

ISETAN SALONE MEN'S今早發表了結業聲明。（ISETAN SALONE MEN'S）

可惜受疫情所累，或者潮流大方向上的時不與我，如此出眾的ISETAN SALONE MEN'S都無力營運下去，不但叫人唏噓，也引證出經濟實體時裝店之艱難。就算疫情終有一天過去，但世人對「宅經濟」的生活模式已然適應過來，不少傳統實體店的經營狀況只會每況愈下，然而網購Online Store文化卻定必一去無回頭地蓬鬆發展，因此三越伊勢丹認痛放棄ISETAN SALONE MEN'S，也是無可奈何之舉。

ISETAN官方網店mistore.jp近年發展得實在不錯。（mistore.jp）

SETAN SALONE MEN'S實體店售賣的東西，mistore都可以找得到。（mistore.jp）

不過正面點看，雖然丸之內ISETAN SALONE MEN'S沒有了，但事實上三越伊勢丹集團的官方網店mistore.jp近年發展得實在不錯，基本上ISETAN SALONE MEN'S實體店售賣的東西，mistore都可以找得到，而且網店尚有繁體中文版本及WorldShopping國際配送服務，就算大家尚未能夠親臨東京，但要買到ISETAN店內的精品，其實仍然易如反掌。