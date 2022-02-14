舊化潮流｜日牌Vague聯乘本地薑HOAX　英軍潛水錶人手舊化錶盤

舊化在時尚界熾熱，大家都心盡心思尋求Aged球鞋，職人訂製或自家DIY各適其適。

除了球鞋，腕錶也投入這潮流中，而日本時計品牌 Vague Watch Co. 是這方面的表表者，最近跟本地鞋店HOAX迎來新聯乘，繼續發揮舊化的威力。



舊裝Rolex Submariner價值連城（Sotheby's）

舊裝Rolex的售價不斷創新高，現在想買一枚錶盤有發黃效果錶盤的Vintage Submariner，六位數字價錢是基本，如同Nike Air Jordan 1的80年代OG一樣，早買早享受，遲買貴幾倍，甚至幾十倍。

Vague在日本潮流界甚有名氣，也擅長製作舊化腕錶。（Vague）

Vague擅長製作舊化腕錶，品牌在日本潮流界甚有名氣，聯乘的單位多不勝數，由選物店BEAMS、1LDK、Beauty&Youth、街頭品牌Fxxking Rabbits，以至宮下貴裕的TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist.都先後合作推出錶款，而本地鞋店HOAX則是Vague第一個海外聯乘合作的單位。

早在三年前，HOAX跟Vague合作錶款Burford MilSub，以早期英軍 3-6-9 面軍潛為設計重心，大玩OG風，發黃塗裝刻度配上圓拱形波膠錶面，Vintage味甚濃。及後再加推外圈自然退色效果的「灰片」設定。

HOAX最新跟Vague合作的別注 MilSub（HOAX）

至於今次最新別注MilSub，還原基本70年代英軍軍用潛水錶款，分別有正常版及Patina Aged人手舊化兩個版本，還備有鋼帶或NATO尼龍帶設計。其中Patina Aged版本細節甚有心思，除了保留上回聯乘中的發黃塗裝刻度配上圓拱形波膠錶面外，外圈及時分秒針也有造舊，大大增強Vintage氣味，而Vague主理人吉田真幸更用上沒有停秒功能的自動機芯，令原汁原味的復古感覺得以完美地呈現，是Affordable Watch之選。



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