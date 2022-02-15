虎年利是換新錶　5款日本熱賣手錶推介　3千內入手G-SHOCK、SEIKO

農曆新年已過，在新年後大家口袋的預算可能會比平常多一點，這時候喜歡手錶或最近想要入手一款手錶來戴的人應該都會開始積極物色目標。然而每個人買錶的預算不盡相同，日本鐘錶媒體《Time Gear》針對該國數家知名錶店進行調查，按照不同預算級別，從錶店2021年賣得最好的手錶名單中歸納出一份暢銷排行榜。這次我們拉高預算，針對定價介於3萬～5萬日幣、也就是港幣2-3千元左右的錶有哪些品牌和款式最受消費者青睞。



有別於預算設在港幣1500內的人，當買錶的「扣達」稍微拉高到2-3千元左右時，代表買錶的人會希望找到質感更好、外觀更有特色的手錶。港幣2-3千這樣的價位剛好落在石英錶與機械錶的交界，不像港幣1500預算區間內最暢銷的五款錶清一色都是石英錶，港幣2-3千既可以買到好一點的石英錶，也能買到入門的機械錶，消費者的選擇因此變得更廣。

《Time Gear》在預算港幣2-3千元暢銷手錶排行榜範圍中發現最受市場喜愛的機芯類型是光動能和機械機芯——兩者有個類似的特色在於不需要常換電池，可見預算設在這範圍內的人更重視手錶可以戴得長久些。而在1500港幣預算最常入榜的品牌要屬G-SHOCK，不過當預算加倍時，最受歡迎品牌的寶座就要換人坐坐看了。

【內含價格】大家不妨猜猜看是哪個品牌在這個預算區間內稱王，以下就來揭曉預算港幣2-3千元內的暢銷手錶Top 5。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第5名：SEIKO SBPY119

相當實用的太陽能機芯計時碼錶，除了三針和計時功能外，手錶還配備鬧鈴功能和日期顯示等，錶圈上還有測速計刻度，外帶百米防水性能。這款錶的顏色選項也滿豐富的，還有藍色和白色可選，但是以消費者最終購入的紀錄看來，黑色還是賣最好的款式，可能跟搭配性還有可以收斂視覺效果等因素有關。

第4名：SEIKO 5 Sport精工140週年限量款SBSA109

5 Sport系列是SEIKO入門機械錶的熱門商品，這系列的規格包括不鏽鋼錶殼、防水100米，搭載的4R36機芯具有日期與星期顯示。其實5 Sport系列款式非常豐富，有基本款也有聯名款，SBSA109之所受到日本消費者愛戴跟它是品牌週年紀念款有關，除了手錶限量11000只別具意義外，它採用藍色錶圈搭配銀白色面盤看起來相當清爽，不花俏卻很耐看。

第3名：G-SHOCK GST-W300-1AJF

錶款採用黑色樹脂錶圈搭配不鏽鋼中殼相結合，營造出石英錶較少呈現的高級感。GST-W300-1AJF的精準度超越一般石英錶，因為它可以接收來自世界6局（包含日本2個電波塔、中國、美國、英國、德國等）的標準無線電波並自動調校時間，在夜間透過自動接收功能確保時間正確無誤（每天最多6次自動校正）。

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第2名：CITIZEN JG2112-55P

電影《星球大戰》聯名款，在海內外市場都很受錶迷和影迷歡迎。CITIZEN 2021年曾一口氣發表六款以《星球大戰》知名角色為主題的作品，其中JG2112-55P的設計靈感為C-3PO機器人，因此手錶外觀呈現相當搶眼的金色，手錶錶面上半部的小錶盤具有垂直線條，看起來就跟C-3PO的眼睛很像，另外手錶底蓋上也刻有C-3PO的肖像。

第1名：SEIKO SBPX103

2-3千元價格預算的暢銷榜第一名由SEIKO手錶奪下，這款錶近年在日本國內常常登上暢銷榜，它雖然是搭載石英機芯，但是品牌替搭配置鈦金屬錶殼，加上黑色面盤又有放射紋裝飾。另外時標的立體感也很強，同時太樣能機芯也附帶日期顯示，要功能有功能、要質感有質感，且設計又簡單俐落，是剛出社會人士心中CP值很高的大人味手錶。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：過年買錶旺季 預算價格1萬元內暢銷手錶Top 5】