6款替代Rolex水鬼平民潛水錶　Timex、SEIKO、CASIO性價比極高

近年 Rolex 旗下經典潛水錶俗稱水鬼的 Submariner 水漲船高，最便宜的黑水鬼行情至少也是約 10 萬起跳，讓不少想擁有的人望之卻步，不過若你只是想找一只好搭配且可應付日常生活所需的潛水錶，其實還真不少呢。因此這次 《COOL穿搭講堂》 便推薦 6 個 Rolex 水鬼「平價替代款」，不僅一樣有著經典潛水錶的設計，重點是價格一定可以找到你能接受的！



6隻平價水鬼替代款手錶推薦。追求成熟穩重型的可選擇Tudor、SEIKO、CASIO款式；自稱潮流達人的就不能錯過WMT、Timex、BAPE三大潮牌。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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以上 6 款就是編輯私心認為不錯的 Rolex Submariner 水鬼平替錶款，只能說青菜蘿蔔各有所好，就看各位客官預算在哪裡了？

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