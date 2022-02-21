老人時尚│日本神級西裝猛人赤峰幸生　完美演繹個子不高紳士穿搭

日本人普遍身材不高，卻總能夠精準到握拿到自身身材比例和特點，取長補短再拉上補下，從而開發出別樹一格的有型美學，例如大名鼎鼎的山本耀司、藤原浩以至木村拓哉，全是這方面表表者。今日所介紹的個子矮少型男，則是於東洋西裝界權威級猛人：赤峰幸生（Akamine Yukio）。



快將進入杖朝之年的赤峰幸生。（akamineyukio）

所謂的西裝規則總教我們打呔不適宜過長或過皮帶位，赤峰幸生才渾不將規條放在眼內。（akamineyukio）

對於那些只關注NIGO、POGGY或者中村世紀的日系服飾愛好者而言，赤峰幸生的確是相對陌生名字，不過人家卻是當前日本紳士服界別中，排名頭幾位的龍頭級別巨人，生於1944年東京（78歲）。不但親身見解1960年代銀座Miyuki-Zokuみゆき族西裝文化風潮，亦是長年活躍Pitti Uomo日系代表，The Sartorialist、Sartorial Notes亦經常出現其影蹤，將英國、意大利和法國流系西裝完美融合。

170cm身高，180cm味道。（akamineyukio）

赤峰幸生不時舉行講座，講導西裝文化與打扮知識。（akamineyukio）

赤峰幸生尚有另一叫人心悅誠服的功力，明明身材不高，只有170cm，卻總能夠玩弄西技的剪裁技法和圖案、物料、顏色比例，從而配襯出有如180cm個子的味道，他有一句經典名言：「比起學習"規則"，我一直認為培養視覺語言感更重要。」足證他對輪廓和顏色之洞察力，實在比一般人銳利得多。

現在一於分享一下赤峰幸生歷年來的經典西裝造型，讓紳士、老伯、和矮男們，參詳參詳了吧：