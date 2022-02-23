木村拓哉大愛日牌Saint Michael新聯乘　Supreme新帥、空山基有份

可以話，Saint Michael前年出道之初，很多人視它為READYMADE副線品牌，然而事隔一年有多，Saint Michael話題性之強，早已比READYMADE來得有過之而無不及。



木村石哉與Lisa都是支持者。（Saint Michael）

（Saint Michael）

Saint Michael矚目之處，除擅長處理舊化及神秘宗教元素外，恰到好處地玩聯名合作，也是兩大主理人細川雄太及Cali Thornhill Dewitt令人讚不絕口的地方，合作過的名單雖然不多，卻全部精辟獨到，例如聯村上隆、《新世紀福音戰士》、Richardson、Schott、WINDANDSEA、Emotionally Unavailable及Denim Tears等，一律大收旺場，難怪LeBron James、Drake、Pusha T、Lisa、木村拓哉都是支持者，先後高調著用。

Denim Tears主理人Tremaine Emory飛上枝頭，成為新任Supreme創意總監。（Tremaine Emory）

最新Saint Michael × Denim Tears紅色棒球褸。（cherry__fukuoka）

最近Saint Michael SS2022季度亦已正式啟動，最注目的聯乘系列，今季便找來Denim Tears和空山基Hajime Sorayama兩位。與Denim Tears聯手縱然是過往便曾試過的項目，但一來今次合作Denim Tears主理人Tremaine Emory已飛上枝頭，成為新任Supreme創意總監，二來他們共同打造的棒球褸當真極受歡迎，第一回綠色版已熱爆全球，第二回則改為紅色設定，伴隨前、中、後部份的耶穌刺繡徽章，就算定價高昂，也是值得擁有的收藏級單品。

遇有橫須賀刺繡褸，雙面設定。（the___r___）

既有耶穌圖像，亦有日文字、東洋風地圖及日式卡通紅心圖像這些東洋風設計。（the___r___）

而令一款別注大作，則是橫須賀刺繡褸，雙面設定，既有耶穌圖像，亦有日文字、東洋風地圖及日式卡通紅心圖像這些東洋風設計，展現出和洋折衷特有美學。

Saint Michael × 空山基小試牛刀地推出Tee及衞衣。（Saint Michael）

洗水舊化服裝上，印上Hajime Sorayama字樣及招牌Sexy Robot圖像

至於另一重頭戲，是第一次合作的和空山基，這位集未來主義及情色元素於一身之噴畫大師，近來可謂忙到不可開交，既於上海舉行個展，又與BAPE、mizuno甚至是Li-Ning等品牌合作，實在威風。今次聯合Saint Michael別注，則小試牛刀地推出兩款Items，分別是Tee及衞衣兩種，在細川雄太自成一派的洗水舊化服裝上，印上Hajime Sorayama字樣及招牌Sexy Robot圖像，形象鮮明又易配襯，據知日本各大潮店2月26（星期六）正式開賣，大家又係時係上日本Yahoo Japan拍賣了。