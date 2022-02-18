Cartier聯乘sacai系列曝光　重塑經典別注正面挑戰Tiffany&Co.

【sacai/ Cartier/ 聯乘】日前sacai主理人Chitose Abe阿部千登勢透過個人IG帳號，發布與Cartier卡地亞的合作企劃，更親身上陣演繹，引爆時尚界大話題。



sacai與Cartier破格合作聯乘，即成潮流熱話。（sacai）

多年來sacai的聯乘之作多不勝數，而且更是一次比一次更有驚喜——繼與Nike推出人氣聯乘波鞋後，再踏足高訂，成為Jean Paul Gaultier高級訂製系列首位客席設計師，絕對是當年大家想像不到的組合。不過要講阿部千登勢最令人驚喜的聯乘之作，相信是早前曝光的Cartier卡地亞合作企劃了。

Jean Paul Gaultier與sacai的合作，阿部千登勢委成為高級訂製系列首位客席設計師（Jean Paul Gaultier）

從帖文可見，雙方是次聯乘合作以Cartier經典珠寶Trinity系列為基礎，改造成6款帶sacai風格的全新Trinity聯乘系列。而在阿部千登勢發布的硬照可見，系列將包括一款一款橫跨中指及無名指的三環戒指，以及三環手環，呼應sacai一衣多穿的設計理念。

話分兩頭，Cartier的Trinity系列早在1924年面世，當年設計大師Louis Cartier特意為好友詩人Jean Cocteau設計，透過18K黃金、18K玫瑰金及18K白金，承載人世間三大最重要的感情：忠誠（18K黃金）、愛情（18K玫瑰金）及友誼（18K白金）；而彼此相扣的設計，更是傳遞上述三種情感的絕妙設計。再加上時尚不過時的設計，令Trinity系列至今佩戴仍不過時。現時加上阿部千登勢的演繹，系列無疑更加時髦，亦毫無懸念地會成為時尚人愛戴的珠寶作品。

Cartier的Trinity系列承載人世間三大最重要的感情：忠誠（18K黃金）、愛情（18K玫瑰金）及友誼（18K白金）。（Cartier）

當Tiffany&Co.成為LVMH集團旗下一份子後，話題性聯乘不斷，先跟Supreme合作玩街頭風格，再來Patek Philippe天價別注5711，今次Cartier找來sacai合作，明顯是瞄準時裝潮流市場，不讓Tiffany&Co.專美。