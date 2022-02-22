adidas全新運動胸圍廣告被指物化女性　香港網民有人支持有人鬧爆

【adidas/ 網上熱話】當《鬼滅之刃》女主角禰豆子和戀柱「戀柱」甘露寺蜜璃的相對性感片段都會掀起激烈討論時，adidas這輯全新女性運動內衣就注定會引發牽連大波了。



《鬼滅之刃：遊郭篇》故事中，禰豆子這因為血鬼化瞬速增高而爆衫一幕，引來衛道人士抨擊是物化女性。（《鬼滅之刃》）

adidashk今早發表了SupportIsEverything最新女性運動胸圍廣告。（adidas）

話說adidas早前發表了名為Support Is Everything的廣告，來宣傳品牌旗下最新Sports Bra女性運動內衣Collection，除了拍攝短片外，亦有廣告照片。然而當中一張將多位女性胸脯，以近乎全裸姿態示人的相片，早前在外國發表時已惹來極大爭議，指它過份消費女性身體，有物化女性之嫌。雖然廣告原意是希望鼓勵不同膚色、背景、身形的女性，都能夠做回自己，無所束縛地自由自在做運動，但礙於尺度太大，依然引起外國網民激烈迴響，正反雙方各據一半。

而更意想不到的，這張爭議廣告照，今早亦正式在adidas香港區官方IG上出現，證明部份人的非議亦無阻品牌透過此照片來推動背後訊息之決心。那麼本地網民的反應又如何？當然是各走兩極，有人覺得照片過份裸露，直言「以為睇緊三級片」；有些則從美學角度出發，姑且勿論背後訊息是如何，照片的拍攝手法已十分低質，揚言「見到啲話，更加唔會買」或「好趕客」。

香港網民對照片反應兩極。（adidas）

然且也有人對廣告持支持論調，反指網民太過保守，直斥部份港人連女性與生俱來的身體也接受不來，還想學人講甚麼前衞思想，直呼「香港人落後，無計」。另有一些則從Marketing角度觀察，稱讚adidas今次廣告夠前衞有迴響。的確這輯Support Is Everything廣告無論誰是誰非，adidas已成功達到Make Noise果效，且能夠引起大家對美學或價值觀等問題上的探討，亦早已超越一個廣告本身純粹用作宣傳的意義，果然Impossible Is Nothing。