UNDERCOVER聯乘日本木藝職人品牌　認識成就柳宗理經典的天童木工

【UNDERCOVER/ 聯乘/ 職人】UNDERCOVER無疑是日本其中一個最擅長玩聯乘的品牌，基本上每年每月都有Nike、MEDICOM TOY、Porter等大牌子的合作項目，叫Fans買得不亦樂乎。

最近，這個由高橋盾主理的單位卻有一意想不到的聯乘大作誕生了。



天童木工與UNDERCOVER以高橋盾大愛的Punk文化為主題，將象徵ANARCHY 的「大A」Logo製成木倚背。（TENDO天童木工）

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說的是UNDERCOVER與TENDO天童木工的合作，雙方以高橋盾大愛的Punk文化為主題，將象徵ANARCHY 的「大A」Logo製成木倚背，再結合白色Wool Boa或黑色真皮椅墊款式，打造出兩款ANARCHY CHAIR之聯名木椅大作，工藝嘆為觀止，就算椅子定價高達198,000至242,000日圓，爭相購買者依絡繹不絕，據知抽籤登記已爆滿，足見日本人對今次作品之喜愛。

TENDO天童木工是日本首屈一指木製傢私品牌。（TENDO天童木工）

不時在日本全國各地舉行木工展。（TENDO天童木工）

對於時裝愛好者來說，TENDO天童木工未必熟識的名字，其實品牌在日本地位崇高，乃是個深受敬仰的木製家具品牌，不時在全國各地舉行木工展之餘，也有日本室御用品牌之稱，連一代設計大師柳宗理的曠世神作，亦與天童木工有關，十分架勢。

TENDO天童木工至今已有82年歷史。（TENDO天童木工）

天童木工舊時的工場。（TENDO天童木工）

天童木工源於1940年的日本山形縣，那時以舊天童町為首的十多個村落，集結了一批木匠及手工職人，成立天童木工家具細木工行業協會，起初是在二次期間為日本軍隊製造彈藥箱。隨着日本二次大戰投降，天童的職人們已沒有製造彈藥箱的需要，加上戰敗的日本百廢待興，金屬鋼鐵等物資極之缺乏，如是者天童木工製作所一眾職人們，先知先覺地以木材製作櫥櫃、飯台等櫥房家具，及後開發出全方位木材家品市場。

天童木工成功研發出一種名曰成形合板的熱壓模板製木技術。（TENDO天童木工）

及至1947年，隨着職人們製木技藝日趨精湛，天童木工更成功研發出一種成形合板的熱壓模板製木技術：先將木材裁剪成多塊薄片狀，繼而層層交疊在一起，製作家具。此種壓木製法不但使每塊木片產生出彈性，更能使它們彎曲起來，讓木製家具表現出優雅的弧度與曲線，重新定義侘寂之美。

設計大師柳宗理。（ YANAGI DESIGN ）

Butterfly Stool。（TENDO天童木工）

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到了1954年，天童木工更遇上另一位工藝大才，正是設計大師柳宗理。柳宗理對天童木工的成形合板讚嘆不已，因而構成雙方合作，在天童職人的細膩巧手與柳宗理的天才創意下，他們利用成形合板技藝將木材朝天彎曲起來，製作出一具有如蝴蝶飛舞狀的椅子，更雅致地命名為Butterfly Stool，如此劃時代創作，為柳宗理贏得米蘭設計三年展金羅盤獎，成就出經典。直至今日，Butterfly Stool仍然是天童木工最熱賣設計，因此若提起天童木工，潮流人只知ANARCHY CHAIR卻未聞Butterfly Stool，那就當真有點兒那個了。