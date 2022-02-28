男士穿搭｜大地色系穿搭4大配色守則　橙啡色打造親切魅力暖男

咖啡色在大自然裡隨處可見，沉著穩定的存在你我周遭，給人一股安定人心的力量。穿搭上更可把它當作基本色來使用，就像黑與白一樣百搭，無論搭配何種顏色，都能恰如其分地融入配合，不搶風頭卻又讓人無法忘懷。



接著就讓 Dappei 來介紹不同的大地色搭配組合吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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咖 X 黑

黑與咖色的組合就像黑白配那樣的萬用，雖然少了純白的天真無暇，但也多了來自大地的溫暖厚實。無論作為主角或配襯，兩者都善盡各自的本分，不搶走彼此的風采。由於兩個顏色都偏暗會給人太正式的感覺，因此在搭配上可利用休閒感的單品來混搭做出 Smart Causal 的感覺，像是藉由西裝褲、皮鞋、成套西裝來營造都會成熟的形象後，配上漁夫帽、項鍊、斜背包來調整風格呈現，在商務與休閒之間取得完美的平衡。

咖 X 橙

橙色同樣也讓人感到溫暖，而比起穩定的咖啡色更多了一絲熱情與活潑。使用大面積的橙與咖啡色是相當合適且好看的搭配，相似的調性給人溫暖的感覺，加入些格紋的設計更有歐式的氣息。除了大範圍運用橙色穿搭，也可以在細節做出改變，一身大地色系的 one tone 造型搭上一件橙色高領，雖然只露出一小截卻很吸睛，讓你在平凡的大地色彩中脫穎而出！

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咖 X 卡其

最後來聊聊所謂 one tone 的穿搭，藉由多層次的衣物疊穿及不同深淺的色彩交融，呈現出豐富飽滿的造型。搭編也很喜歡這種穿搭方式，除了好看以外還可以穿很多衣服來禦寒，搭配上也很簡單，準備大衣、長袖素 T、同色系長褲然後將他們往身上穿就完成了！進階一點也可以加入格紋、豹紋這類複雜的花紋來增加亮點與細節。整體來說 one tone 的造型感比較強烈，讓人有時髦優雅的感覺！

Dappei結語：

近年 Vibe 、復古的風潮火熱，咖啡色運用的範圍相當廣泛，許多品牌也開始大量設計咖啡色的商品，隨著聲勢水漲船高，這個秋冬還沒入手棕色的單品實在說不過去阿！



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原文：大地色穿搭愛好者不能錯過！「咖啡色」配色守則教學，搭出沈穩好感！

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