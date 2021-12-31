Chris Hemsworth的6個穿搭秘訣　穿上西裝的雷神更顯紳士迷人魅力

或許你習慣索爾的那身盔甲，但 Chris Hemsworth 卸下雷神盔甲還是不減其男神氣息！

文：Lorry Liao、Dustin（GQ Taiwan）



自從 2004 年他在澳洲的經典長壽影集《Home And Away》飾演 Kim Hyde 一角以來，Chris 現在已經是一名超級一線演員了，更在 Instagram 上擁有逾 5000 萬粉絲。

在《雷神》系列、《驚天營救》、《白雪公主之魔幻復仇記》、《黑超特警組：反轉世界》、《復仇者聯盟》系列，還有《星際爭霸戰》系列皆有不俗演出，他以英雄類型角色而聞名。然而，在下戲後，這位 38 歲的澳洲演員的生活其實非常簡單，住在墨爾本附近享受著休閒時光，在這裏，他時常穿著寬鬆的坦克背心和滑板短褲，最後帶著大量的健身裝備！

但當有首映會、新聞發表會或頒獎典禮時，Hemsworth 不只能應對得宜，也不會因為正裝需求而失去了自我風格。以下是我們認為你能夠從雷神身上可以偷師到的 5 個出色造型，一起看下去吧！

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夏天：亞麻的季節

澳洲出生的 Hemsworth 對溫暖的氣候早已非常習慣，平均在攝氏 26 度左右，而濕度則保持在 65% 左右，在這個氣候條件下，即使你沒有做 Hemsworth 式的爆肌訓練，也會讓你流不少汗。但幸運的是，Chris 教我們怎麼消除流汗的疑慮：即使是參加活動，也需要買一些品質好的亞麻材質的單品！

亞麻不只不容易起皺，也由於其針數較低（細棉紗針數約為 200，細麻紗則約為 80 - 150），因此非常適合炎熱的氣候。亞麻也具有非常高的吸濕率，就不用擔心汗漬被發現，同時具有低過敏性，汗水也不太可能進入纖維中，基本上，亞麻是很親近皮膚的透氣布料。

因此無論你是選擇亞麻材質的西裝、襯衫還是短褲，都可以保證背後不會濕一片！你可以去 Cos、Armani 和 Favourbrook 購買最好的亞麻西裝，而 Turnbull & Asser 則有一款可愛的透氣襯衫。

必備一組三件套

受到 Ryan Reynolds、David Gandy 和 Calvin Harris 的影響，三件套西裝絕對是穿搭的展現方式之一，非常適合喜愛乾淨、整齊的男人。由西裝外套、西裝背心、西裝褲所組成，他是所有聚會場合的絕對答案！

在 1974 年的電影《大亨小傳》中，Ralph Lauren 就特別為男主角 Robert Redford 設計一套三件式西裝。如果連這個都無法說服你購入？Chris Hemsworth 都穿了，馬上下單去！

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別害怕嘗試大膽設計

我們都認為極簡才是時尚，你能在 Prada、Dior、Jil Sander 找到你的款式。但偶爾像 Chris Hemsworth、BTS、Harry Styles 一樣穿得比較花俏也沒什麼不對。讓我們來看看 Chris 在參加《復仇者聯盟4：終局之戰》首映會中，Hemsworth 像我們表示如何在活動中穿著有印花的西裝而不顯得太老土。

這裡的訣竅是全身堅持一個品牌，在玩印花時知道呈現出來的效果為何（Chris 在這邊選擇變形蟲印花的達人品牌 Etro，是一個超棒的範例）。其次，你需要決定你想要多華麗：是想要明確的正面大印花還是類似於 Hemsworth 這邊選擇的柔和變形蟲花紋。

我們認為後者更為簡易搭配，Chris 在這個花紋中提供一個很好的示範就是：選擇較深的色調，這樣這些花紋就讓你擺脫沉悶感，但又不會把你的同事們閃瞎。

別對窄版領帶有偏見

窄版領帶一直有不好的過去，當然他們是放蕩才子 Pete Doherty、暮光之城或是 2004 年在酒吧工作的標準配備，但它們不是完全過時的。

雖然我們確實喜歡類似在 Gucci 秀上的 Harry Styles 和年輕時代的 George Clooney 更有力量的寬版領帶，但我們不禁在心中還是為窄版領帶留了一個特別的位置，就像是 Hemsworth 在這裏展示的這條。

擁有搖滾魂的設計師 Hedi Slimane 無論是在 2002 年的 Dior 男裝還是在 Saint Laurent 任職期間，又或者是現在擔任 Celine 的首席設計師期間，窄版領帶一直是他設計中的精神單品，隨後也出現在我們的衣櫃之中。作為搖滾天團 The Jam 的最愛，窄版領帶會為你的工作裝束注入搖滾明星的靈魂。

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黑與海軍藍

正如我們經常被告知遠離窄版領帶一樣，也有許多人會說不能同時穿黑色與海軍藍。然而我們反對這類聲浪，「你絕對可以穿著海軍藍和黑色！」，尤其是 Hemsworth 也是我們的其中一員。

深色的海軍藍西裝搭配一雙黑色漆皮皮鞋是做到了，但 Hemsworth 更用力地將黑色翻領融合整個造型。如果 Armani 和 Boss 這些大品牌都在做同樣的事，你就知道這是個勢在必行的趨勢。

手腕上的投資

在今年初拍攝《雷神》續集後的一段時間，Chris 亮出了他的 18 克拉玫瑰金搭配海軍錶面的愛彼（Audemars Piguet）──Royal Oak 系列，更適合他扮演角色的豪氣！

愛彼的 Royal Oak 系列於 1972 年推出，是極具影響力的鐘錶設計師 Gérald Genta 的作品，他在去世前曾與 IWC、Omega 和 Patek Philippe 等高端手錶品牌合作。他被認為是世界上最早的奢侈運動錶之一，當然也是第一款作為奢侈品銷售的不銹鋼錶，Royal Oak 更可以自豪地說：第一位客人是那位愛好奢侈品的伊朗國王！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：脫下盔甲的雷神索爾！6 個你應該從 Chris Hemsworth 身上學到的穿搭秘訣！】