男士「軍靴」穿搭指南　牛仔褲、工人褲、冷帽打造時尚混搭風

在過去作為軍事用途而有不同種類的軍靴，例如：有方便叢林作戰而以中、低筒為主的叢林軍靴，也有鞋面有皮帶纏繞且以中、高筒為主的坦克軍靴等，而隨著大家對於軍外套、軍褲、迷彩元素的喜愛，軍靴及衍生鞋款帥氣的外型使它被作為日常搭配使用，尤其在秋冬這個適合著用靴款的季節，只要搭配牛仔褲、黑褲、MA-1 外套等基本單品，就能打造不同感覺的「軍靴穿搭」，以下就讓 Dappei 以五種單品的使用來分享不同風格的軍靴搭配吧！



牛仔

牛仔褲是最多型人們在著用軍靴時搭配的褲款，因為牛仔布耐磨耐髒又給人率性、粗獷感，搭上深咖啡色或黑色軍靴都能帶出美式休閒感，想要更有個性也可以嘗試刷破的牛仔褲，來呈現搖滾的風格。而上身如果覺得搭配無彩色衛衣太沒變化，不妨試試「denim on denim」的疊穿法，雖然都是牛仔布料，但藉由不同的牛仔顏色帶出深淺層次感，增添搭配上的細節變化。

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寬鬆褲款

通常搭配軍靴會選擇較貼身的褲款來拉長腿部線條，不過若對自己的腿型較沒自信也不必擔心，選用較寬鬆的工作褲、軍褲不只可以修飾腿型，還能讓硬氣的軍靴多些街頭感；而靴款的挑選上也可以選擇沙色、卡其這種較淺的顏色，若搭配大地色服裝或機能感的登山外套，不僅有 urban outdoor 的感覺，還很適合秋冬。

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黑褲

百搭的黑褲作為軍靴穿搭著用也非常適合，尤其搭配黑色軍靴時因為顏色的延伸感，看起來更顯高挑。穿法上無論是將褲管塞進靴內或讓褲管剛好遮蓋一些在鞋面上都很好看，前者穿法顯得俐落有型，而後者則更加隨性自然。除了基本的棉質黑褲，喜歡復古風格的男生可以選用燈芯絨材質的黑褲，讓散發溫暖感覺的燈芯絨中和軍靴的冷硬感，營造出新穎、適合秋冬的搭配方法。

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連身褲

工裝感的吊帶褲、連身工作服都是懶於想穿搭時就能簡單帥氣的單品，因為單品本身給人硬朗的感覺，吊帶褲上身搭一件有特色的圖案衛衣或復古感的橄欖球衫，腳下踩一雙楦頭寬的叢林軍靴就能讓你在秋冬裡 man 氣十足。如果還想更特別，不妨試試在連身工作服外套一件迷彩元素的外套或 M51 Parka，兩者均能兼顧保暖與帥氣！

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帽子

不同風格的服裝與軍靴碰撞就能呈現各具特色的搭配，而要讓軍靴穿搭更加完整，就不能錯過帽款的選用。英倫風格、美式休閒的搭配方法多以毛帽、老帽來搭配，而想要在霸氣之餘帶點法式浪漫，則可以選用以前海軍愛用的水兵帽。配戴時稍微斜戴、露些瀏海就好看又俏皮。假如選用的軍靴款式較貼合腳型，褲款可選用剛好長度落在靴子上緣的八、九分褲，藉由露出的長襪添加造型與層次。同時在帽款選擇上不妨試試同樣較知性的貝雷帽、寬沿紳士帽，讓整體穿搭別有一番風味。

Dappei 結語：

軍靴雖然看起來極具個性，乍看之下會覺得不好搭，但其實搭配方法跟一般靴款類似，新手若想嘗試也可以從較百搭的叢林軍靴入手，顏色選擇除了基本的黑色、咖啡色，沙色或駝色也是很適合日常搭配的樣式喔！希望想嘗試軍靴搭配的讀者們在看完以上幾種搭配 Look 也能找到適合自己的軍靴穿搭，讓秋冬穿搭更有層次。



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