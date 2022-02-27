精緻手藝深得川久保玲丈夫賞識　認識Kanye West大愛新人王AIREI

當世最頂尖時裝買手店，由川久保玲與丈夫Adrian Joffe聯手經營的Dover Street Market，無疑是眾望所歸的第一龍頭（Colette結業之後更是如此），因此作為新出道品牌，能夠得到DSM垂青，絕對是無上光榮。



不過，世界各地新晉品牌每年每月何其之多，要突圍而出，殊不容易。很多年輕品牌創立之時，以打進Dover Street Market售賣為目標，但大部份當然最後美夢成空，而今日介紹的AIREI卻是少數成功案例，應該話係極其成功，事關主理人Drew Curry可是在新冠疫情大流行之後才創立AIREI，換言之不到兩年時間，已成為DSM重點提拔品牌，最近更入選2022年LVMHPrize決賽圈名單，連Kanye West、Bad Bunny也是支持者，可見才華之大。

很多年輕品牌創立之時，以打進Dover Street Market售賣為目標。

不但止創立年資短，Drew Curry讀書時期也沒有受到專業時裝設計及製衣訓練（雖然川久保玲當年也沒有），本身修讀建築，卻因為太討厭數學中途退學，反而對Pharrell Williams、Kanye West提倡的潮流美學充滿興趣，輾轉之下去到幫西方牛仔褲權威Adriano Goldschmied（AG牛仔褲創立人）打工，為Tom Ford、John Elliott、James Perse等品牌提供牛仔服飾諮詢服務，了解製衣工藝製作過程，未幾則去到洛衫磯Dover Street Market工作，每天接觸到最前衞最頂尖的時裝藝術，大開眼界。

AIREI FW21第一季創作。（AIREI）

這段經歷終使到Drew Curry決心創立AIREI，它可是一個集前瞻性、倫理道德和工藝與一身的單位，也很快被Dover Street Market CEO Adrian Joffe賞識，毅然引進品牌並加以力捧，果然慧眼識英雄。不同於其他近年冒起的美國品牌般，無時無刻都以大Logo、圖案、字樣，再配合Bling Bling或笑哈哈等搶眼方式示人，AIREI成立三季以來，從來不見一個圖案Logo會印在衣服之上，顏色也盡是以白、米白、黑和灰色作為主題。這種衣服輪廓和設計原理，的確與同樣源自美國西岸的大前輩Rick Owens有異曲同工之妙。

Khadi是AIREI的核心設計元素，系列多款作品總會出現這種印度傳統織布的蹤影。（AIREI）

今年大流行的「過頭笠」衣服設定，AIREI都有玩，卻以自成一派的手法表現出來。（AIREI）

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因此那些仿如Ripped Jeans卻出現在工裝外套上的破爛、披口細節；利用印度傳統織布Khadi製成的長衫與長袍；乃至是潦落的車衣縫線裝飾，均是AIREI之標記。品牌其他可貴之處不止推崇環保，堅持洛杉磯並以90%天然面料人手製造，內裡亦包括更深層次理念，之所以如此崇尚印度製的Khadi工藝編織布料，這是因為Khadi對印度近代史有重要意義。

為抵制英國貨，印度聖雄甘地每日便身體力行，辛勞地親手製作Khadi起來，以求喚醒國民，終使到Khadi布有Fabric of Freedom之美譽。。（Weavers Studio）

話說在印度仍被英國殖民時代，英國商人將英製工藝品傾銷到印度市場，使到大量印度工人失業，當中布料市場尤其嚴重。為拯救泥民於水火，印度聖雄甘地便於20世紀初持續發起不合作運動，鼓勵國人抵制英國貨，支持國貨，並由支持傳統Khadi布造起。如是者甘地每日便身體力行，辛勞地親手製作Khadi起來，以求喚醒國民，終使到Khadi布有Fabric of Freedom之美譽。

喜歡MAN-TLE或too good這些小眾品牌的朋友，應該會對AIREI的美學最有共鳴。（AIREI）

可見AIREI推崇Khadi，背後其實是有反醒弱勢群體被權貴剝削欺壓的意義，此理念無疑與Tremaine Emory創立Denim Tears以不忘黑人先祖被迫為奴採棉花的傷痛故事一樣，呼籲世人勿忘記歷史給予我們的傷痛教訓，但願世間那些有權有勢的人，別再為一己私利，一錯再錯……