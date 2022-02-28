adidas聯乘GUCCI強勢登場　三間跟BALENCIAGA、BV別注陸續有來？

【adidasadidas聯乘GUCCI】時裝世界內，集團之間的競爭從來都是一件「你來我往」的事，眼見各自的死對頭Nike與LVMH愈走愈近，adidas與GUCCI母公司KERING又豈有不走在一起，聯手還擊之理？



Exquisite Gucci時裝展日前隨米蘭時裝周於Gucci Hub發布。（Gucci）

當然有人應該會說，adidas不是老早已跟Prada合作了吧？早在2020年Nike與Kim Jones開發Air Dior系列之際，這個德國運動服巨頭已聯手Miuccia Prada設計Superstar，這也算是一種反應了吧？

Prada × adidas雷聲大雨點少。（adidas）

Air Dior引來無盡話題性。（Dior）

不錯在屬性上的確可以這樣理解，彼此是由一個知名運動大牌，與一個殿堂高級時裝合作，然而現實中產生出來的化學反應，卻有天壤之別。Dior男女裝憑Kim Jones及Maria Grazia Chiuri的努力開拓，近年在時裝界別各大年齡層都大殺四方，Book Tote、Saddle等手袋大賣全球，與KAWS、空山基、Shawe Stussy的合作亦掀起極大迴響；相反Prada方面Miuccia Prada當然地位極盡尊榮，早已達傳奇級別，更找來Raf Simons輔助，但品牌近年在年青消費者版圖上之拓展，卻不如Dior般積極。偏偏波鞋以至「聯乘」這回事，正是一門青年人十分喜歡的玩意，如是者兩對Air Dior引來無盡話題性，Prada × adidas三次合作卻始終缺乏巨大迴響，二手市場價值更平均只有Air Dior十分之一，第一回合勝負已分。

KERING集團旗下品牌。（The Fashion Law.）

又adidas與Prada Group的合作，尚有一更致命缺點，是系列的可持續性不足。如斯聽上來有點複雜，但只要一說大家便所知何事，2020年Nike與Dior合作後，到2021年便發布了與LOUIS VUITTON Air Force 1系列，Dior和LOUIS VUITTON同氣連枝，同屬名牌王國LVMH集團旗下，因此可推斷當初Nike及LVMH構思合作之時，便設定了Air Dior只屬第一波，以後LOUIS VUITTON及其他同門品牌，即FENDI、CELINE、GIVENCHY、LOEWE、KENZO、RIMOWA以至Tiffany & Co.等，亦大有聯乘合作的潛力，長做長有，無窮無盡似的。

adidas乘GUCCI合作，其實早在一年前便有所聽聞，等待至今才正式登場。

BALENCIAGA方面亦經已與GAP全面合作開來。（BALENCIAGA）

相反Prada Group便不同了，除Prada外，只有Miu Miu、Church's和Car Shoe，難以跟LVMH的星級陣容並論，難道當真與Church's聯手出Brogues NMD嗎？因此三間牌心裡明白，環顧世界，能比肩LVMH座擁多年超級服飾大牌的財團，只有KERING一個（Richemont終歸以珠寶名錶為主），既有GUCCI，又有與Kanye West老友鬼鬼的BALENCIAGA；Matthieu Blazy接手的Bottega Veneta人氣仍舊旺盛；連帶SAINT LAURENT、ALEXANDER McQUEEN、BRIONI在手，足以獨霸一方。

Exquisite Gucci時裝展群星拱照。（Gucci）

Exquisite Gucci時裝展群星拱照。（Gucci）

這張宣傳照在社交平台掀起莫大轟動。（Gucci）

那既然KERING另一王牌BALENCIAGA近日經已與GAP全面合作，adidas這個項目便理所當然落在GUCCI手上，何況兩者風格屬性更夾。自Alessandro Michele掌舵後，GUCCI將1960、70年代的Vintage復古元素玩得出神入化，而三葉的adidas也是70、80年代Old School街頭時裝表表者，將標誌性的三葉Logo和三間注入到GUCCI復古孖襟西裝，一下子將Track Suit美學移植到洋裝之上，那種既熟悉又陌生之感，實在過癮。

今次系列靈感源自Madonna93年所穿的一套Deep V三間運動連身裙。（madonnaoutfits）

據Alessandro Michele所言，今次系列靈感源自樂壇女王Madonna於93年出席《Sleepless in Seattle》紐約首映會時，所穿的一套Deep V三間運動連身裙，由時裝設計師Laura Whitcomb與adidas合作的聯名作品，那是一個聯乘剛開始萌芽之時代，正是這份遙遠又原始美感，啟發了Alessandro無限想像，將GUCCI與adidas常見之物，略加畫龍點睛改動。

GUCCI與adidas的活化版本。（Gucci）

adidas經典球鞋Gazelle是今次別注系一大看點。（outpump）

例如把當日Madonna裙子加入了三葉Logo，並以名貴得多的手工物料再做；如或者以adidas經典球鞋Gazelle為題，推出多款配色，不但用料和顏色特別，外露的生膠中底部份，也將傳統「adidas字樣 + 三葉Logo」形式，改換成「GUCCI字樣 + 三葉Logo」示人，低調得來極盡虛榮，以Dress Up之法，演繹平常Dress Down東西。

以Dress Down之法，來表現傳統Dress Up服飾，今次adidas × GUCCI一樣駕輕就熟。（Gucci）

將標誌性的三葉Logo和三間注入到GUCCI復古孖襟西裝，一下子將Track Suit美學移植到洋裝之上，那種既熟悉又陌生之感，實在過癮。（Gucci）

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至於以Dress Down之法，來表現傳統Dress Up服飾，今次adidas × GUCCI一樣駕輕就熟：將三間注入孖G Monogram套裝中，驚喜感不下於上年BALENCIAGA Hack GUCCI時，Demna Gvasalia所搞怪的「孖B」圖像；仙女裝一樣的雪白長裙，加入了三間元素，也讓傳統高級剪裁服飾融入了街頭美學，迎合到當前潮流大勢，連帶包袋、帽、襪子等產品一併如此，成功一次過顛覆兩個大品牌的傳統印象，難怪甫一發表，即在社交平台被鋪天蓋地炒作，人氣熱度，無疑與同樣快將到來的Nike × LOUIS VUITTON難分高下，看來一場名牌聯乘大烈戰在所難免，十分期待。