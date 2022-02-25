UNIQLO免費雜誌LifeWear第六期　疫情新生活常態下探討服飾的樂趣

【UNIQLO/ 雜誌/ 紙本】自從《POPEYE》前總編輯木下孝浩於2018年加入迅銷集團，擔任集團高級執行副總裁後，他為UNIQLO主理的《LifeWear》免費雜誌，成為時尚人每半年最期待的事情。

不經不覺，《LifeWear》已來到第六期，今次以「The Joys of Clothing」為主題，在疫情新生活常態下，到底服飾為大家帶來甚麼？



雜誌是一種必須傳承的文化 木下孝浩

《LifeWear》今期主題是The Joy Of Clothing（UNIQLO）

雖然紙媒寒冬已很多年，但仍然有不少有心人認真地製作雜誌，《LifeWear》是其一。以迅銷集團和UNIQLO的財力、人力，要做一本實體雜誌絕對無難度，全球免費派發也佔不了集團太多成本，想不到木下孝浩不單只做一本雜誌，更做到一本「好看」的雜誌。



重溫第一期《LifeWear》內容：

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經過五期雜誌後，相信大家已感受到《LifeWear》並非純粹宣傳品牌設計的產品Catalogue，姑不論這是否形象工程，其獨家專訪、紮實內容、照片和精美設計，比現在需付費的《POPEYE》、《&PREMIUM》還要吸引，香港生活空間有限加上斷捨離大流行，《LifeWear》絕對是值得儲起實體紙本之一。

今期《lifeWear》主題The Joys of Clothing靈感來源自1930年食譜《Joy of Cooking》（Wikipedia）

新一期《LifeWear》主題是The Joys of Clothing，原來這概念是因一本舊食譜，「『The Joys of Clothing』的靈感來源自《Joy of Cooking》，這本於1930年代在美國出版並深受大家喜愛的經典食譜。是次主題糅合了我們在選擇衣服和打扮時所發現的各種樂趣，就像人們把喜歡的食材烹調成不同的料理一樣。」木下孝浩道出大主題的來由。

導演Sofia Coppola專訪是今期《LifeWear》賣點（UNIQLO）

人物專訪是《LifeWear》大賣點，除了跟品牌有合作的設計師Jil Sander、Jonathan Anderson、村上春樹外，還有坂本龍一和安藤忠雄的重磅訪問，今次送上導演Sofia Coppola訪問，了解這位曾帶來《鎖不住的青春》、《迷失東京》、《瑪麗皇后》等經典作品的電影製作人穿搭之道，「我喜歡簡單、永恆的經典風格。」

今期探索澳洲生活雜誌《frankie》（UNIQLO）

《LifeWear》同時會跟「同行」作交流，今期探索澳洲生活雜誌《frankie》，墨爾本海灘別墅作場景，帶出這本雜誌的風格；穿搭方面，則走到紐約拍攝雕塑家、音樂家、網球學校學生、滑板愛好者等不同年紀、性別、範疇的紐約客獨特生活形態。

好的內容當然不只這些，但作為紙本愛好者，推薦大家到UNIQLO店取本實體《LifeWear》，感受當中的重量和溫度，這才是木下孝浩的初衷。