UNIQLO免費雜誌LifeWear第六期　疫情新生活常態下探討服飾的樂趣

【UNIQLO/ 雜誌/ 紙本】自從《POPEYE》前總編輯木下孝浩於2018年加入迅銷集團,擔任集團高級執行副總裁後,他為UNIQLO主理的《LifeWear》免費雜誌,成為時尚人每半年最期待的事情。

不經不覺,《LifeWear》已來到第六期,今次以「The Joys of Clothing」為主題,在疫情新生活常態下,到底服飾為大家帶來甚麼?



雜誌是一種必須傳承的文化 木下孝浩

《LifeWear》今期主題是The Joy Of Clothing(UNIQLO)

雖然紙媒寒冬已很多年,但仍然有不少有心人認真地製作雜誌,《LifeWear》是其一。以迅銷集團和UNIQLO的財力、人力,要做一本實體雜誌絕對無難度,全球免費派發也佔不了集團太多成本,想不到木下孝浩不單只做一本雜誌,更做到一本「好看」的雜誌。



經過五期雜誌後,相信大家已感受到《LifeWear》並非純粹宣傳品牌設計的產品Catalogue,姑不論這是否形象工程,其獨家專訪、紮實內容、照片和精美設計,比現在需付費的《POPEYE》、《&PREMIUM》還要吸引,香港生活空間有限加上斷捨離大流行,《LifeWear》絕對是值得儲起實體紙本之一。

今期《lifeWear》主題The Joys of Clothing靈感來源自1930年食譜《Joy of Cooking》(Wikipedia)

新一期《LifeWear》主題是The Joys of Clothing,原來這概念是因一本舊食譜,「『The Joys of Clothing』的靈感來源自《Joy of Cooking》,這本於1930年代在美國出版並深受大家喜愛的經典食譜。是次主題糅合了我們在選擇衣服和打扮時所發現的各種樂趣,就像人們把喜歡的食材烹調成不同的料理一樣。」木下孝浩道出大主題的來由。

導演Sofia Coppola專訪是今期《LifeWear》賣點(UNIQLO)

人物專訪是《LifeWear》大賣點,除了跟品牌有合作的設計師Jil Sander、Jonathan Anderson、村上春樹外,還有坂本龍一和安藤忠雄的重磅訪問,今次送上導演Sofia Coppola訪問,了解這位曾帶來《鎖不住的青春》、《迷失東京》、《瑪麗皇后》等經典作品的電影製作人穿搭之道,「我喜歡簡單、永恆的經典風格。」

今期探索澳洲生活雜誌《frankie》(UNIQLO)

《LifeWear》同時會跟「同行」作交流,今期探索澳洲生活雜誌《frankie》,墨爾本海灘別墅作場景,帶出這本雜誌的風格;穿搭方面,則走到紐約拍攝雕塑家、音樂家、網球學校學生、滑板愛好者等不同年紀、性別、範疇的紐約客獨特生活形態。

好的內容當然不只這些,但作為紙本愛好者,推薦大家到UNIQLO店取本實體《LifeWear》,感受當中的重量和溫度,這才是木下孝浩的初衷。