日牌Beams粉絲必讀　美式復古、CityBoy到職場西裝4大支線全介紹

Beams 身為全球知名的日本品牌，一直是日系服飾的領航員之一，涉及的年齡層之廣，不僅有著出色外貌的單品，也帶來全新的生活體驗，正是這樣的一個品牌，即便創立至今也將近 50 年歷史，熱度依然居高不下，甚至有不減反增的趨勢。



從美式復古到 Cityboy，或是紳士風格到戶外機能，Beams 的每一條支線都有對應的風格與目標客群。對於許多顧客來說，為了更好地找到適合自己風格與穿搭的單品，這次不妨跟著 Dappei 一起來認識 Beams 的四大支線。

Beams 四大支線風格介紹，不論你想找美式復古、CityBoy或職場正裝都一應俱全。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. BEAMS

首先 Beams 的主線也就是同名 BEAMS。身為主線，BEAMS 的風格多以不挑人的經典款為主，CP 值高、穿起來舒適。經典款、基本款是 BEAMS 的拿手好戲，所以大多數的單品都出自於這個支線，但即使是基本款，BEAMS 也會融入時下流行的一些元素，不管是現在或未來拿出來穿，也依然不顯過時。

2. BEAMS PLUS

BEAMS PLUS 這條支線以「美式復古風」為主，從不少這條支線走紅的單品能發現，時間大多座落在美國 40 年代到 60 年代這段時間。從這條支線的單品中能看到不少軍裝、工裝、運動、常春藤風格的單品，和傳統大家認知的美式品牌不同，BEAMS PLUS 的復古休閒，既保留了美式復古風格的原汁原味，又兼顧了符合亞洲男士的身材版型。

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3. BEAMS F

BEAMS F 的 F 代表 Future，根據 Beams 提出的概念，一位男性的 Future，那勢必會往成熟的階段邁進。因此，BEAMS F 會給人一種紳士、成熟的既視感，整體風格更偏向英倫紳士風格一點。想當然，以優雅、得體聞名的英倫正裝，質感面料與細膩的工藝製作絕對不能馬虎，所以 BEAMS F 也是眾多支線當中，單純在單品面料上較好價格也較高的一個支線。

4. BEAMS SSZ

BEAMS 近期最火紅的其中一條支線，絕對非 SSZ 莫屬。在日雜帶起 Cityboy 風潮的同時，SSZ 價格也跟著直線起飛。SSZ 字面上的翻譯為 Surf、Skate、Zine，是加藤忠幸在 BEAMS 在 2016 創立的支線，主打衝浪、滑板精神並以假日休閒風格聞名。整體來說，這條支線的商品往往會給人一種陽光、正面、街頭的韻味，與此同時，正因火熱的程度，也帶來不少假貨與價格混亂的問題。

Dappei 結語：

除了本次簡單介紹的四個知名度較高的支線以外，其他像是 Ray BEAMS、BEAMS LIGHT、BEAMS JAPAN 也是值得你注意與了解的支線，下次去 Beams或是網購時不妨多參考一下不同的支線，也許會有意想不到的收穫。



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原文：日系信徒必讀！Beams 四大支線，美式復古、CityBoy、微熟正裝 ⋯ 小資男照著入手沒錯！

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