烏克蘭｜村上隆將太陽花變藍黃烏國旗IG瘋傳　高燒不忘為和平奮戰

【烏克蘭/ 村上隆/ 世界和平】Omicron疫情持續肆虐，加上烏克蘭俄羅斯戰事，世界各地都變得焦慮。

疫戰與軍戰，令人壓力重重，人們渴望疫情消失、世界和平。被網民以為「中招」的日本藝術家村上隆，就以畫作為和平發聲。



今早網絡上惹來「村上隆確診新冠肺炎」之疑雲。（takashipom）

原因是人家38.7度發高燒。（takashipom）

日本殿堂級藝術家村上隆今早（3月1號）清晨，忽然於個人IG上載自拍照，表示自己正臥榻病床，苦不堪言。未幾數小時後，他再上載IG發帖，兩張照片分別像身處醫院和探熱器，後者顯示他正38.7度發高燒狀態，網絡上立即惹來「村上隆確診新冠肺炎」之疑雲。

其實村上隆一早講到明是因為打了Moderna莫德納加強劑才覺得唔舒服，可惜世人總愛睇圖，不愛睇字。（takashipom）

不過，實情是部份人杯弓蛇影，只會睇圖不睇字，一看到村上隆發高燒，便對號入座認定他中了肺炎，事情上村上隆並非中了肺炎，而是昨日（2月28號）於日本疫曲接種中心注射了Moderna莫德納加強劑。所謂的不舒服和發高燒，是打疫苗後副作用，村上隆在帖文上寫得清清楚楚，只是他掉轉先後次序，先於IG上載3月1號卧牀病照，繼而發布2月28到「醫院」並發高燒的「確診」照片，純屬誤會，虛驚一場。

據村上隆所言，他創作的「微笑小花」本身就有象徵愛、希望、和平、詩歌脈動之意義在其中。（takashipom）

未知是否知道在接種疫苗後，往往會不舒服要休養一排，因此村上隆在打疫苗前的數日，一直努力進行創作，更要為和平發聲。最新藝術畫作作品，不但以招牌太陽花作主題，更加以象徵烏克蘭國旗的「上藍下黃」搭配作為底色，明顯是要聲援烏克蘭，聲討俄羅斯發動戰爭，意理簡潔，但表現出來的張力卻足夠地震撼。