Off-White巴黎發表向Virgil Abloh致敬系列　再有全新高級時裝線

Virgil Abloh逝世對時裝世界影響重大，世人至今仍未能釋懷，LOUIS VUITTON那邊廂已發表過兩季度致敬系列了，那作為Virgil原創品牌的Off-White，又豈會不透過Fashion Show發布現場，來向自己的創立人作萬二分致敬？



一眾巨星親臨為Virgil Abloh致敬。（IG@futuristicgears）

Virgil Abloh 2018為Serena William設計的Nike比賽服飾。（Off-White）

為記念好友，Serena Williams也做Model行Show了。（GettyImages）

因此今次Off-White FW22巴黎時裝周發布會，台上台下都座滿了Virgi Ablohl生前好友，店上模特兒我們可以看到Gigi和Bella Hadid兩姐妹、Cindy Crawford及Kaia Gerber兩母女、Kendall Jenner、Naomi Campbell等一眾超模外，甚至連網球界傳奇Serena Williams也為故友站台，Virgil Abloh 2018年為她設計的Nike特別版戰衣，堪稱網球史上其中一款最出位比賽服飾。

Pharrell Williams持續戴上Tiffany & Co.為他專屬設計的太陽眼鏡。（IG@futuristicgears）

至於台下同樣群星拱照Pharrell Williams、NIGO、Rihanna、A$AP Rocky固然在例，就連足球界巨星Robert Lewandowski、Paul Pogba及Marco Verratti亦有列席，證明Virgil影響力，實在無遠弗屆，只遺憾Virgil生前另一重要伯樂Kanye West要在美國宣傳《Donda 2》新專輯，未有遠赴花都見證重要時刻。

今次Off-White FW22以"Spaceship Earth,"主題。（GettyImages）

前段以致敬Virgil經典設計為靈感設計。（GettyImages）

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今次Off-White FW22以"Spaceship Earth,"主題，並分成兩個品牌，第一部份是對Virgil Abloh之致敬系列，以Pharrell Williams於2020年時探討Codes意理的專訪片段作為序幕，展示出數十套靈感源自Virgil昔日創作的經典設計：巨型馬球帽、Monster耳朵帽、避彈衣式樣Utility Vest、棒球褸、結合工裝多口袋概念皮革服飾、過長西裝結構、拖地褲或激窄過短的貼身Tank Top迷你裙等等，很多都屬時下流行服飾元素，然而在Virgil Abloh提案之初，卻引來不少自命清高者嘲諷，踐踏是甚麼潮童服飾云云，可見再一次證明天才之路注定難行，在世之時每每行得太前衞受盡非議，往往要到逝世之後常人才會懂得欣賞珍惜，當真無奈。

天才之路注定難行，在世之時每每行得太前衞受盡非議，往往要到逝世之後常人才會懂得欣賞珍惜。（GettyImages）

Off-White宣布推出全新「High Fashion Line」系列。（Off-White）

到了Fashion Show後段，亦是高潮所在，事關Off-White宣布並展示了一個全新「High Fashion Line」系列，這個所謂的「High Fashion Line」，據Off-White演繹其實應和Haute Couture高級訂造時裝差不多，只不過Haute Couture乃是一個被注註冊了的名字，不能隨便使用，既要得到法國高級時裝協會Chambre Syndicale de la Haute Couture認證，並要隨Haute Couture時裝周內發表才可，上年7月Virgil Abloh曾領軍Off-White參展過Haute Couture Week一次，不過他離開之後，其團隊便再沒有參加，而是以Off-White自己方式，展示高級訂造時裝級別的華衣美服。

Virgil雖走，但留下來的設計團隊依舊可靠。（GettyImages）

瘋狂層疊的蛋糕裙配襯The Grateful Dead Bears圖案Tee，展示極大視覺對比。（GettyImages）

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因此這28套最後登場的High Fashion Line作品，明顯與之前設計來得更加奢華，以瘋狂層疊蛋糕裙作為主軸，再透過柯根紗Organza物料與不規則剪裁高度配合，將腰身以下部份修飾得累贅浮華。然而上身卻筆鋒一轉，以漂染Tee、The Grateful Dead Bears圖案Tee或Hoodie、捧球褸等街頭之物襯托之，這種上輕下重，一隨性一隆重的對比設定，確實使人印象難忘，也是Off-White別具一格特質。看來Virgil雖走了，但他留下的設計團隊依舊可靠，定可以將其遺志發揚光大，而在可見將來，無論是Off-White本身還是LOUIS VUITTON男裝也好，這種以設計團隊運作模式，想來大有可能會運作多一點時間，創作總監一職，仍然懸空。