【Fendi】Kim Jones最新手袋Cookie　可愛與實用兼備　性價比超高

縱使香港女生愛名牌，Fendi手袋卻未必在她們購物清單的前列，但一個男人改寫這局面。



Kim Jones為Fendi帶來最新手袋設計Cookie（Fendi）

自一舉將Dior Men帶上頭峰的Kim Jones接手後，Fendi屢創佳績，不單手袋「Fendi First」成為矚目又好賣的IT bag，分別與RIMOWA合作系列，及與Kim Kardashian旗下品牌Skims攜手打聯乘，同樣有聲有色。亦因如此，品牌於Lyst 2021 Q4十大品牌排名中，成功超越時下大熱的Bottega Veneta，位列排行榜第七位，足見時尚界對Kim Jones於Fendi工作的肯定及期望。

而聰明如Kim Jones，當時明白女裝品牌的命脈在於手袋。而為了提高話題性及新鮮感，絕不可一味只靠Fendi First、Baguette等大熱款式，亦要及時推陳出新。今回品牌帶來最新設計Fendi Cookie，弧型設計既似被咬了一口的曲奇，亦似近年大熱的半月型腋下袋。

Fendi Cookie不同配色（Fendi）

Kim Jones更貼心地去除手袋一切硬件及拉鏈，使得手袋更加輕巧，僅重240克，非常適合陪伴女士日常配戴。手袋表面設有特大尺寸的品牌經典標誌，成為單色的Fendi Cookie的矚目焦點，使之變得獨一無二。最難得的是，手袋僅售HK$11,500，於名牌而言絕不昂貴，加上Kim Jones之名，絕無不入手的原因吧。