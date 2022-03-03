Nike聯乘Benz、法拉利不是夢？　IG帳戶揭開波鞋與跑車微妙關係

【Nike/ 跑車/ Benz/ 法拉利】講到男士喜歡收藏的玩意，球鞋和跑車都是人生不可或缺之物，歷史上亦當真有不少波鞋，設計靈感乃是取材自真實名車。



Tinker Hatfield以Michael Jordan大愛的法拉利F550跑車製作出AJ14。（Nike）

法拉利F550（Wikipedia）

著名的例子有Tinker Hatfield以Michael Jordan大愛的法拉利F550跑車製作出AJ14；利用Audi TT Roadster輪廓設計成adidas The Kobe（Crazy 1）；就連Kobe過檔Nike後，也與Aston Martin合作，取材經Aston Martin典的DB9，打造出Nike × Kobe Bryant × Aston Martin Pack系列，全球限量500雙，極之罕有。

總之波鞋與名車之間關係千絲萬縷，上述只是冰山一角，有更多鞋款在設計時，雖然沒有指名道姓地帶出靈感來自哪一車款，但創作出來以後，無論其輪廓、裝飾抑或配色本身，亦與很多真實存在的名車頗為相似，或許是若有雷同實屬巧合，亦有可能是球鞋設計師本身是汽車發燒友，創作波鞋的時候，潛意識便不知不覺引用到汽車元素，這種因果關係，的確不容忽視。

例如Ferrari Enzo與這對Jordan 4 Lightning沒有直接關係，但放在一起對比，才發現其實大有共通之處。（IG@niek 4 speed）

許多對比圖令人會心微笑。（IG@niek 4 speed）

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今次分享的IG帳戶niek 4 speed，只是一個專門揭示Nike鞋款與名車的隱藏設計關係的有趣Account，對波鞋或汽車有興趣朋友，不妨Follow一下，相信你會發現好些熱賣鞋款，其實與某款跑車、房車、越野車一脈相承，果然靈感從來都是源自於生活。