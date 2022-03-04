烏克蘭｜Nike H&M停止供貨抵制俄羅斯　時裝品牌出錢出力宣揚和平

【烏克蘭/ Nike/ adidas/ H&M】戰火無情，人間有愛，俄烏衝突持續，造成不可估量人命傷亡，令人傷痛。然而面對這一場本能夠避免之人禍，大家除了凝望電視機說感慨或透過手機宣揚大愛，高呼「Stop War」、「Stand with Ukraine」之餘，又有沒有想過我們能夠做的，還有更多？



俄羅斯入侵烏克蘭不義之舉令全球人類為之動容。（烏克蘭總統府）

面對不公義，好像BALENCIAGA等一眾時裝大牌不會坐視不理了。（BALENCIAGA）

向來給予人紙醉金迷、走馬看花的時裝世界，今次便以身作則挺身而出，捍衞公義。一眾時裝財團以及品牌以自身方法，去回應今次俄烏衝突。例如BALENCIAGA以及其母公司KERING，透過官方社交平台高調支持烏克蘭，前者不但率先捐款到World Food Programme WFP世界糧食計劃署，以對烏克蘭難民供應物資，發放人道援助，也將IG Bio連結到WFP官方網頁，並停止一切有關於時裝資訊的發布，每日透過IG Story來報道烏克蘭最新局勢，堪稱做得最徹底時裝品牌。KERING則分途出擊，主功向UNHCR聯合國難民署提供大量捐款，希望各方同心協力，和平解決這場衝突。

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另一超級時裝財團LVMH，日前亦已撥出第一筆總值500萬歐元款項，捐贈於ICRC紅十字國際委員會，烏克蘭境內150名LVMH傭員，亦將會得到全面人生安全和財政上支援。至於以提拔年青時裝設計師為己任的LVMH PRIZE，剛剛亦宣布將會為過去參加過LVMH PRIZE大賽並入選半決賽的三個烏克蘭時裝品牌：Anna October、PASKAL及ANTON BELINSKIY，提供基本運營資金援助，協助烏克蘭年青時裝設計師渡過難關。

XENIA TELUNTS搞了一個籌款活動。（XENIA TELUNTS）

也別以只有大品牌才有能力在戰爭中出一分力，就算是名不經傳的年輕品牌，同樣義不容辭。XENIA TELUNTS這個偏鋒小眾單位，最近便組織了一次Sample Sales活動，以及5 英鎊一次的小型抽獎活動，所得盈利將全數捐到烏克蘭人道主義基金，所謂星星之火，可以燎原，正是這個道理。

Nike向俄羅斯地區消費者暫停一切網站及應用程序銷售服務。（Nike）

adidas決定終止對俄羅斯國家足球隊的長期贊助。（Getty）

除透過捐款聲援烏克蘭外，抵制俄羅斯也是緩解今次俄烏衝突有力法門，例如Nike便宣告其網店將會停止向俄羅斯地區消費者提供銷售服務。H&M更一下子停止營運俄國境內總共155家分店，要知道俄羅斯人向來鍾情H&M，其開設分店數目量更是全球排名第七位，然為了抵制俄羅斯，H&M今次可謂義無反顧，赴湯蹈火在所不辭，著實值得世人敬重。向來與俄羅斯國家足球隊合作甚深的adidas，亦決定終止對俄足贊助，並停止境內一切銷售項目，萬眾一心，為世界和平出一分力。