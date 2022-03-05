Air Jordan 1 Chicago七年後再度回歸　大玩舊化元素更有意外驚喜

【Nike/ Air Jordan 1/ AJ1/ 芝加哥公牛】作為人類球鞋史上的王者之物，Air Jordan 1一向地位超然，當中尤以參考芝加哥公牛隊的紅白黑OG"Chicago"配色最受歡迎，神聖不可侵犯。



Air Jordan 1 Chicago在流行文化史上意義非凡。（GettyImages）

Air Jordan 1 Chicago之所以無比偉大，除了這是Michael Jordan首對個人簽名鞋款，見證MJ NBA偉大征途開端，（如果連同非個人簽名鞋款計算在內的話，Air Ship則是第一對著用到NBA比賽的Nike球鞋），又在球鞋潮流歷史上影響深遠外，AJ 1 Chicago之所以令世人趨之若鶩，另一個關鍵原因，在於其可望而不可得的稀有性。

現存4個版本的Air Jordan 1 Chicago，上左：1985年元祖OG，上右：94年複刻版，下左：13年複刻版，下右：15年複刻版。（Jordan Brand）

每代版本都有所微調，例如2013年版鞋踭位置便加入了Jumpman Logo。（Drn）

不同於純白色Air Force 1每年每刻都生產，Air Jordan 1 Chicago歷史上只曾複刻過3次，分別為1994年、2013年及2015年，連同1985年元祖OG版本，目前世上只有4個版本Air Jordan 1 Chicago的版本，珍貴程度可想而知，即使是最近代的2015年，二手市價價值也是每年不斷攀升，現在熱門Size價錢已直逼二萬港元，令人咋舌。

目前還沒有2022年版Air Jordan 1 Chicago的確實產品照片，上圖是1985年OG版本來的。（Jordan Brand）

正當世人無了期等待Air Jordan 1 Chicago第4度複刻，今日外國潮流圈便收到突發消息，指AJ1 Chicago事隔七年，將會再度推出，暫定年尾Holiday Season，即美國感恩節至新年時段開售，雖然目前還沒有官方產品照，但據知22年版將會加入Vintage Treatment，大玩舊化元素，特別鞋中底設置，很可能注入微黃色舊化設計，來使到新球鞋都能表現到現存1985年OG版本那獨有的燻黃陳舊美感。

另一重要好消息，是據知此對球鞋的生產數量將會有所提高，換言之縱然屆時還是要抽籤開賣，但大家抽中再能夠以合理價錢買到的機會，還是將會大大增加，祝君好運。