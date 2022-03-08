烏克蘭｜COMME des GARÇONS為和平發聲　低調聯乘戶外鞋成焦點

【COMME des GARÇONS/ 川久保玲/ 時裝周/ 聯乘】因烏克蘭被俄羅斯入侵，反戰、和平成了今個時裝周的重要關鍵字。

COMME des GARÇONS FW22以「Black Rose」作主題，川久保玲借此帶出勇氣、抵抗和自由的訊息。



COMME des GARÇONS FW22系列以「Black Rose」作主題（COMME des GARÇONS）

一直以來，川久保玲勇於為不平嗚發聲，COMME des GARÇONS在青山總部發表FW22系列，主題是「Black Rose」，她表示黑玫瑰的黑暗之美，是意味著勇氣、抵抗和自由，雖然沒有直接指出跟俄烏戰事相關，但大家都領悟到背後的意義。

黑玫瑰的黑暗之美，意味著勇氣、抵抗和自由。 川久保玲

黑色仍然是COMME des GARÇONS今季的基調，也符合「Black Rose」大主題，而一系列黑色服飾，一如以住看到川久保玲簽名式的輪廓和層次，在暗黑的連身裙、大衣中，配上鮮艷奪目的圖案、紡織品來點綴，形成鮮明強列的有趣對比。

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花卉、斑馬等都是很大自然感覺的有機圖案，當中有些立體感的花蕾，令人格外留意，即使是全黑的設計，也透過三維圖案和層疊絲質紡織，令連身裙猶如行走的雕塑藝術品般。至於頭飾亦是系列焦點所在，七彩鉤針編織、拼貼與裝滿碎布的皇冠，十分搶眼。

頭飾是系列亮點（COMME des GARÇONS）

看完頭再看腳，兩款黑白色運動鞋甚低調，不過仔細一看，原來是近來跟COMME des GARÇONS合作無間的SALOMON聯乘款式。COMME des GARÇONS將SALOMON鞋款S/LAB PULSAR加以改良，變成有如Creeper般的PULSAR PLATFORM，厚底意念是按西班牙傳奇越野跑運動員Kilian Jornet要求去設計，將戶外鞋變得更富時裝味。

COMME des GARÇONS聯乘SALOMON的新鞋款PULSAR PLATFORM（COMME des GARÇONS）

巧合地NIGO為Kenzo帶來首個系列，台上見到Creeper厚底皮鞋影蹤，台下又有NIGO、Pharrell和Tyler, the Creator穿上Creeper鞋加持，再今次加上COMME des GARÇONS與SALOMON的厚底款，來季不論皮鞋或球鞋，可能盡是Creeper天下。