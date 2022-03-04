UNIQLO聯乘JW Anderson春夏系列　英倫風情帆船圖標成文青最愛

繼常設聯乘UNIQLO U、+J外，加上與INES DE LA FRESSANGE最新別注登場後，UNIQLO另一常設聯乘系列UNIQLO and JW ANDERSON亦將於3月18日上架，今次Jonathan Anderson又有甚麼有趣點子？



Uniqlo聯乘JW Anderson春夏系列以「At Home with the Sea」為主題（UNIQLO）

有別於上一季以英國童話角色「Peter Rabbit」為主題的活潑與家居感，於這個2022春夏來臨的前夕，UNIQLO與老夥伴JW Anderson今回以「At Home with the Sea」為主題，為大家帶來一系列休閒愜意同時極具文青風的服裝系列，當中女裝尤其出色，令人眼前一亮。

Jonathan Anderson一直跟UNQILO合作無間（UNQILO）

雖然UNIQLO與JW Anderson於2017年秋季開始合作，至今足足有五年，每年定期推出兩個季度系列，原以為系列大概不會有太大的意外驚喜，但JW Anderson仍滿腦子創意思維，今季再一次送上神奇有趣的設計，叫人喜出望外。

Uniqlo x JW Anderson 2022春夏系列以英國航海文化為藍本，一如以往設有男女裝服飾，女裝當中包括連帽大衣、短身外套、航海條紋拼接不對稱T恤、連身裙、衛衣、短褲等，而無袖Long Coat與Loose Fit Cargo Pants絕對是Best Pick之選，大有機會最早斷碼。

男裝方面，帆船圖標衛衣甚有City Boy氣息，襯上直腳牛仔褲是Perfect Match，還有棉質連帽外套、航海條紋T恤、可摺腳短褲等，同是Classic時尚設計。至於配飾有帆船圖標的洗水棒球帽、防水漁夫帽、雙用托特包及長襪等配飾，無不散發英倫風獨有的優雅氛圍，同時不失休閒愜意的感覺，非常適合喜歡文青打扮愛好者。