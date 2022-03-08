【余文樂】IKEA重推「Bra」袋　$3.9港元一個各方兄弟也大愛

【余文樂/ Bra】作為潮流界代表，余文樂一舉一動皆廣受矚目，遺憾近來能掀起網民熱話的，卻以「𤓓事」居多，認真失威。



雖然世人時常針對費沙文樂，但問心一舉手一投足都能引起熱話甚至令你查字典的人，世上又有幾多個？（余文樂IG）

原來余文樂如此學究天人，看來橫洲工業唔搞籃球隊，改為創辦橫洲理工大學一樣掂。（余文樂IG）

繼早前Rolex Daytona「積木錶」事件被網民嘲笑為積木樂之後，最近費沙文樂便再因為與吳建豪的「Love you bra」合照事件，而再度淪為恥笑對象。然而余文樂擇善固執，並無因為網絡欺淩而退縮，反而透過IG Story還擊，指在森羅奧妙英語世界裡，bra一詞當真有Brother及Bro之意思在其中，並在IG Story中補上一個「Thanks」字，暗串英文差唔識嘢的，只是網民自己而已，他真正所愛的是兄弟而非胸圍。

澄清之後，部份網民認為的確怪錯了文樂，也為他半夜三間搵字典為自己洗白的用心良苦所感動。（余文樂IG）

雖然澄清之後，部份網民認為的確怪錯了文樂，也為他半夜三間搵字典為自己洗白的用心良苦所感動，但真相是更多人因為余文樂的反擊Post而激發了久違的求知慾，引經據典地找出真偽。幾經查證之後，得出結論是會將bra此詞彙用作兄弟意思的，只有美國極鄉郊偏遠地區的人才會這樣用到，究竟余文樂當真係如此神通廣大，學到一些連普遍美國人都不會用英文字咁厲害？還是將bro誤打成bra的「愚文」，卻又好彩地找到個全球只有0.000000001%人所用的獨特串法來為自己洗白？背後真相只有他自己才知道，但無論如何經過今次事件，香港網民才知道多一個關於語文的小知識，所以樂哥還是有功勞的。

唔知係攞景定贈慶，香港IKEA重推Brattby藍色購物膠袋，帳號小編更揚言自己無串錯字。（IKEA）

大大個Love You Bra，余文樂遠在台灣看到，一定暖心頭。（IKEA）

（IKEA）

未知是否為答謝余文樂捨身成仁教港人英語的高尚情操，最新消息香港IKEA將會重推一款名曰Brattby的藍色購物膠袋，取其名Bra…ttby，而香港IKEA Facebook官方帳號更強調自己「無串錯字」，明言此袋「嘅英文乳名真係叫Bra，佢真係Love我㗎」，致敬樂哥之情溢於言表，遠在台灣的他看到一定暖在心頭。

BALENCIAGA FW22發佈會送給觀眾一件非賣品烏克蘭國旗Tee。（IKEA）

雖然這個Brattby名字雖然搞鬼，它的藍 × 黃配色，卻剛好與烏克蘭國旗相同，和BALENCIAGA FW22發佈會送給觀眾那件非賣品烏克蘭國旗Tee，可謂有異曲同工之妙，而且只盛惠$3.9港元，價錢吸引又意義不凡，著實值得擁有。