因烏克蘭危機無心機？　BALENCIAGA設計師Show前回憶悲傷爭戰童年

【烏克蘭/ BALENCIAGA】俄烏戰爭舉世動容，時裝各界一致對俄羅斯入侵行為說不，而當中尤以BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia最為感觸，事關他的前半生，正正是伴隨無情戰火的陰霾下成長。



Demna Gvasalia。（Getty）

熟知Demna Gvasalia的人，都會知道他的童年可謂風雨飄搖，1981年在格魯吉亞出生，自幼在前蘇聯嚴密監控的意識形態下成長，據他在《SYSTEM》雜誌的專訪中憶述，孩童時代國家一直灌輸他們西方資本主義世界滿載邪惡東西，故當Demna第一次看到汽水罐時，他還以為那是一枚核彈來，生活之艱苦可想而知。

其實早在SS19 VETEMENTS仍然由VETEMENTS Demna Gvasalia主理的世代裡，就曾高調支持烏克蘭，要知道當時烏克蘭便一直受到俄國勢力威脅，內外交逼。（VETEMENTS）

但縱使生活迫人，這位日後VETEMENTS創立人仍然發奮向上，自小便是老師眼中品學兼優的好學生，與父媽弟弟祖母等一整個旗群大家族生活在一起。然而就在他10歲的1991年，格魯吉亞內戰爆發內戰，人與物被破壞傷亡慘重，Gvasalia一家最終亦於Demna 12歲時離開自己家鄉，逃亡到德國……

Demna Gvasalia聲明。（Demna Gvasalia）

因此到今日發生了俄烏戰爭，在時裝世界裡Demna Gvasalia可謂比誰都來得更加感觸，就在晚日（3月6日）發佈會開始前夕，他透過BALENCIAGA官方IG發表反戰聲明，強調烏克蘭戰爭觸動了他自1993年開始，一直揮之不去的痛苦，那一年他離開了故鄉，永遠成為難民。

每名觀眾席上，都放有一件代表烏克蘭國旗Tee。（BALENCIAGA）

讓參加者穿上聲援烏克蘭。（Salma Hayek）

Demna更直言，在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發後，他心情極度沮喪，曾認為於這個時間還舉行時裝周，是一件很荒謬的事。因此曾有取消新一季BALENCIAGA FW22發布會的打算，但後來他意識到，如果當真取消了，就表現他屈服於這纏繞他三十年的邪惡意志，最後才決定咬緊牙關，忍痛地完成這場Runway Show，把它獻給戰爭中無辜犧牲的人、獻給無懼與反抗、獻給愛與和平的勝利。

360°場景佈置無比壯麗。（BALENCIAGA）

如是者，這場BALENCIAGA FW22發布會，衣服本身不再是重點（雖然那個360°場景佈置十分特別），申明Demna Gvasalia對和平的渴望，以及對烏克蘭的支持，才是關鍵。踏進會場，來賓即發現觀眾席座椅上，都放有一件代表烏克蘭國旗黃藍Tee，讓參與者穿上。而Fashion Show亦在一個大雪紛飛的人造場景下舉行，每名Models需要在舉步為艱情況下行走，甚有戰爭所帶來的蒼涼意味，但雪景當然不是為了突發的俄烏戰爭才衍生出來之構想，乃是設計師一早構置好的佈局。

BALENCIAGA FW22。（BALENCIAGA）

BALENCIAGA FW22服飾，絕大部份都用上Sustainable Fabrics製造。（BALENCIAGA）

事關Demna Gvasalia希望透過BALENCIAGA FW22推廣可持續時裝重要性，更明言開發和進一步應用可持續性材料造衫，屬高級時裝界之義務，也是大勢所趨，所以BALENCIAGA FW22服飾，絕大部份都用上可持續性材料製造，無論是持續熱爆的Hoodie或是仿如真Fur的假皮草大褸亦然，衣服本身看得清楚與否，並非重點。

Kim Kardashian又成為焦點。（Kim Kardashian）

還是Model穿上的原版吸引點？（BALENCIAGA）

超長Boots近來再次成為大熱。（BALENCIAGA）

+ 5

又另一個將Fashion Show打造到白雪濛濛看不清主因，是Demna希望觀眾能夠將焦點投放在衣服輪廓，而非圖案、圖像等細節本身。事關BALENCIAGA無疑是近年時裝輪廓發展之最有力奠基者，透過與Kanye West和前妻Kim Kardashian一唱一和，不論是超闊Hoodie配超長Boots的極闊造型比例，定還是Kardashian式密不透風極窄身材輪廓，都是近年BALENCIAGA簽名式一般的標記，見輪流如見品牌也，既然如此，衣服本身的「內容」是如何，變得不再重要，如斯觀賞角度，的確另類新奇。

願世界和平。（BALENCIAGA）

不過即使大部份設計看不清，結尾出場的兩套卻清清楚楚：一套全藍色窄身飄逸長裙，伴隨純黃色闊褲Hoodie造型走出來，並肩一起謝幕，聲援烏克蘭之情溢於言表，無聲勝有聲。