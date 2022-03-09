Gucci Bamboo1947手袋登場　認識從二戰頹垣敗瓦中開創出來的經典

【Gucci手袋】作為Gucci目前最受歡迎的手袋系列，Gucci Beloved經典摯愛Collection神奇之處在於懂得玩新舊結合，將品牌近100年間經典元素，以Alessandro Michele審美眼光來加以改造，賦予第二次新生，最終達至永恆。



Gucci Bamboo 1947。（GUCCI）

踏入2022年後，最新加盟Gucci Beloved這大家庭之新成員，就有名為Gucci Bamboo 1947的手袋，顧名思義大玩Bamboo竹節元素，然而何解有1947之稱，這跟品牌一段遙遠的古歷史有關……

1947年Bamboo手袋的構思圖。（GUCCI）

GUCCI工匠開發出一種專利技術將竹子加熱和彎曲，製成竹節手袋柄。（GUCCI）

話說1947年，當時二次結束不久，作為戰敗國的意大利一片頹垣敗瓦，百廢待興，一般鋼鐵原材料固然缺乏，連奢侈品牌常用到的名貴物料亦十分缺乏，若要一成不變堅持過去的方式去生產，可謂癡人說夢。不過，所謂窮則變，變則通，和早前介紹過的日本山形縣天童木工一樣，當傳統的物料用不到時，不妨運用想像力來另闢蹊徑，說不定柳暗花明又一村。如是者天童木工嘗試用木材取代鋼鐵製作傢俱，最終開創出形合板熱壓模板製木技術，至於Gucci同樣向日本取經，將東洋竹枝引進意國，先透過工匠開發出一種專利技術將竹子加熱和彎曲，製成手袋柄，繼而配合Guccio Gucci想像，以馬鞍袋為靈感，拼合到手袋之上，成就出名曰Bamboo手袋。

Gucci Bamboo當年廣告。（GUCCI）

Ingrid Bergman於電影《Viaggio in Italia》裡用上Gucci Bamboo。（Viaggio in Italia）

Bamboo面世之後，立即風靡全世界，歷久不衰，先有瑞典國寶級演員Ingrid Bergman於1954年電影《Viaggio in Italia》中帶上Gucci Bamboo上大銀幕，成為時裝時刻；數十年後也被已故戴安娜王妃所選用；直至近代，不論是Tom Ford還是Alessandro Michele等前任Gucci 創意總監，均先後以竹節為題，製作多款新穎作品，甚至眼鏡類單品，人氣一時無倆。

Gucci Bamboo 1947 尺寸分為中號、小號及迷你3種。（GUCCI）

今次2022年版本Gucci Bamboo 1947，秉承原版精湛工藝，嚴格挑選符合規格的竹節，並配合 Web織帶條紋肩帶，既可手提，亦能孭肩，一物多用，十分方便。而包袋本身的外型亦比傳統版本造得更加圓潤，尺寸分為中號、小號及迷你3種，選用Cuir、白色皮革或黑色漆皮製造，用色以及顏色配搭方面也搶眼多變，成功將Bamboo時尚美學提升至另一界限。

藝術家Everett Glenn為Gucci Bamboo 1947所製作的插畫。（GUCCI）

另外為Gucci為慶祝發表全新Bamboo 1947系列，Alessandro Michele最新邀請了9位國際知名創作人，以竹柄手袋為題，創作出照片、插畫、畫作及影片等不同界別藝術品，積極將時裝與藝術更進一步連結起來。