UNIQLO聯乘THEORY春夏系列　簡約時尚上班服　易襯西褲成OL最愛

【UNIQLO/ 聯乘】聯乘是UNIQLO重點，早前才公布UNIQLO and JW ANDERSON新系列，當大家正在考慮該入手哪些單品時，最新一季UNIQLO聯乘THEORY亦曝光，簡約設計及俐落的剪裁，勢必延續上一季的熱潮，不容錯過。



UNIQLO聯乘THEORY春夏系列以Chic Everyday Wear為主題（UNIQLO）

比起+J或Uniqlo U，UNIQLO聯乘THEORY在香港的聲勢，彷彿不及前兩者，每次推出前後未見排隊瘋搶潮，但如果因此而一鎚定音，認定此聯乘系列不用心急搶購，未免過於武斷。就以上一季為例，女裝直腳西裝褲甫推出即賣斷市，日本女生聲言褲子的剪裁能完美修飾雙腿線條，香港兩度上架亦火速售罄，證明UNIQLO x THEORY自有吸引人之處。

事隔數月，品牌發布了UNIQLO x THEORY 2022春夏聯季系列的詳情，今季系列以Chic Everyday Wear為主題，「都市簡約主義，為日常生活而設」大前題下，糅合設計細節與俐落剪裁﹑物料及功能，將時尚與舒適帶入生活之中。

UNIQLO聯乘THEORY沒有玩大堆頭，反而精益求精，聚焦數類單品來吸引喜歡極簡設計的上班族。今季女裝共有六件單品，由西裝外套、連帽外套、高領T恤、西裝長褲、西裝短褲及連身裙構成，單品以黑及米白色為定調，款式簡約大方。男裝方面，則由襯衫式外套、西裝外套、V領T恤、棉質Polo、西裝長褲及西裝短褲共六款單品構成，並以黑、白、灰、軍綠為定色，非常適合正裝上班之用。

UNIQLO聯乘THEORY新系列女裝部份將於3月25日率先上架，男裝則將於4月29日緊接上架，視西褲為目標的女生記僅記下日子。



按圖看UNIQLO聯乘THEORY春夏系列男裝設計：