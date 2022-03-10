Supreme聯乘Burberry開賣在即　比17年LV別注更貼地更具歷史故事

【Supreme聯乘Burberry】作為Burberry年度重頭戲，Supreme × Burberry自上年起便一直流傳與鋪墊，期待數個月後，到今日3月10號終於在歐美地區Burberry及Supreme專門店搶先發售，12號則全球開售，萬眾期待，絕對是近年潮流界其中一個最矚目聯乘大作，那今次能否超越2017年那神級的Supreme × Louis Vuitton系列？這要拭目以待了。



Supreme × Burberry 3月12號中環歷山大廈Burberry正式開售。（Burberry）

能否超越2017年那神級的Supreme × Louis Vuitton？拭目以待吧。（Louis Vuitton）

2017年可謂潮流界一極具重要之年份，因為那年出現了兩個系列，不但成為永恆經典，也改寫時裝工業發展譜系，第一個是Virgil Abloh與Nike合作的THE TEN，另一個則是Supreme × Louis Vuitton系列。那年Supreme應時任Louis Vuitton創意總監Kim Jones之邀，開發合作別注，引來全球搶購不在講，更引領美式街頭時裝全面攻陷歐洲傳統高級時裝界別，自此之後Virgil Abloh和Matthew Williams先後成為Louis Vuitton及Givenchy創意總監；Nike全面向LVMH結盟；就係以往只在Street Fashion世界最常見的炒作聯乘模式，在High Fashion領域亦成為家常便飯，工業文化風氣迎來了一場巨大洗牌，所謂的高級與鞋頭時裝從此不在分明，這一切一切，上述17年所誕生的兩個項目均具有里程碑意義。

一系列Box Logo產品最為矚目。（Burberry）

之所以將今次Supreme × Burberry與5年前Supreme × Louis Vuitton系列相比較，乃是兩者在客觀背景上，有著不少共通點。首先無論是Louis Vuitton還是Burberry也好，同是歷史超級悠久歐洲殿堂服飾品牌，事實上兩者創立年份只差兩年，前者1854年源自巴黎，後者1854年奠基倫敦，一個造行李箱起家，一個老早憑藉乾濕褸馳名，奢侈品世界的老字號與比較起來仍然相對年輕卻已是街牌至尊的Supreme合作，本身注定是一大Gimmick。

另外策動這兩個聯乘系列的品牌創作總監，Louis Vuitton的Kim Jones和Burberry的Riccardo Tisci，不但活躍高級時裝界多次，本身亦與街頭文化有着千絲萬縷關係。Kim Jones青年時代一直在倫敦街頭單位Gimme 5工作，亦主理人Michael Kopelman亦師亦友，在他循循善誘下，Kim Jones對裏原宿潮流推崇備致，更成為藤原浩、高橋盾等人好友，是故統領Louis Vuitton男裝部之後，便大力將街頭元素和聯乘概念注入品牌中，全面年青化。

Riccardo Tisci。（Getty）

Riccardo Tisci也一樣，當初接Christopher Bailey棒承繼Burberry，其重要任務，正是在將這百年老牌引領到青年人世代。在Givenchy時代裡，意大利人已明言崇尚美國街頭文化，將Hip hop、美式足球、籃球元素注入法國品牌中，吸引JAY-Z和Kanye West高調著用。2018年出任Burberry CEO後，也重金邀請Peter Saville重新設計出Burberry Bodoni字體商標及Monogram圖騰，叫人眼前一亮。

Supreme × Burberry單品售價表。（dropsgg）

雖然客觀背景上Supreme × Burberry與Supreme × Louis Vuitton不缺共通之處，但Riccardo Tisci策劃這個系列時，也明顯為品牌加入強大獨有特色。首先系列明顯更加針對主輕人市場，定價意想不到地不是按照Burberry平常高級時裝之級別去定，而是因循Supreme慣常定價處走，由最平Box Tee至最高昂防水長褸，售價不過是由美金$54至$99，換言之最貴作品也不過一萬港幣。縱使Collaboration除滑板外一律以服裝Items為主，沒有如Supreme × Louis Vuitton那樣涵蓋Truck及各式各樣包袋，但至少是更多人能夠承擔的價位，亦沒有唯抽籤才可以購買的拒人千里之外，無疑「貼地」得多。

定價相對親民。（Burberry）

Box Tee自然最搶手。（Burberry）

另一大特色，是Burberry雖屬高階時裝名牌，不過其歷史背景，卻又早已和街頭文化、次文化有深切關係，雖然這並非品牌本意，但命運當真如此發展，使到Burberry與街頭時裝合作起來的時候，往往比其他高級時裝品牌來得較具回憶及故事性。

定價最高昂防水長褸，售價不過是美金$998。（Burberry）

叫人眼前一亮的Pyjamas。（Burberry）

Supreme × Burberry單品速覽：

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對潮流歷史有所認知的讀者，應該知道這裏所指是上世紀70年代開始盛行的足球流氓Casual次文化，當時英國足球雄霸歐洲，偏偏國內經濟蕭條，藍領工人無從無從宣洩，便好勇鬥狠，寄情足球，國內聯賽球會之間的球迷與派系（會稱之為Firms）故之然打鬥連連，就連球會參加歐洲賽事，作客歐洲大陸球隊的時候，亦會到處破壞，洗劫當地商舖，聲名狼藉。

足球流氓Casual是英國歷史上一大重要次文化。

時實上Supreme數年前便已經聯手Aquascutum推出別注。（Supreme）

為制止歪風，80年代開始，英國政府開始嚴加追捕足球流氓，如何分辨誰是足球流氓？當然看看他們有沒有穿擁護球隊的波衫最直接，如是者為掩人耳目，這些球迷平事在街上都會外面穿上其他衣服以作掩護，而恰巧Stone Island外套、Aquascutum以至今日主角Burberry的大褸，正正是他們心頭好，既大大件能遮蔽內在球衣，亦防風防水，方便穿州過市在看睇波和搞事。

大大個舊版Burberry騎士Logo結合鋪天蓋地格紋，甚有昔日盜版貨意味，然而這正是Chav精髓。（Burberry）

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此舉不但破壞Burberry原有高端形象，也使到大量盜版流入市場，本來並不見得有何益處，偏偏次文化往往是街頭時裝的根源，久而久之，就令Burberry在Chav英國街痞文化圈影響力甚廣，奠下年輕市場根基，直到近代街頭時裝全面入主傳統高級時裝界，結合Demna Gvasalia一直提倡的盜版Bootleg美學，讓當年受社會所不屑的Chav形式大行其道，活躍當前潮流圈。Palace Skateboards固然是表表者，早幾年Gosha Rubchinskiy × Burberry也發揮得淋灕盡致，今回再聯合Supreme合作，則是對這股潮流、這段歷史的延續與肯定，讓衣服說故事。