木村拓哉最愛Hedi Slimane？　著CELINE前一直是YSL、DIOR支持者

雖然已年屆49，但木村拓哉於日本藝能界之潮流第一人王者地位至今未曾動搖，基本上著甚麼紅甚麼，無論是歐美日，青山、原宿、代官山、惠比壽品牌，道理仍然。



木村拓哉這款CELINE藍色細字體冷帽賣斷市。（木村拓哉IG）

最近木村便於個人IG帳號上，發布一張戴上CELINE藍色細字體冷帽放狗照，瞬即引來熱話，大量網民立即登入CELINE官網，或STOCKX及Buyma等二手交易平台，本想返番一頂來跟跟風助助興，誰不知尋遍網絡上也找不到與木村拓哉一樣的版本。

STOCKX及Buyma等二手交易平台都賣清光了。（木村拓哉IG）

幾經查探，原來這款Beanie乃是2020年尾推出，屬SS21季度的舊款，要事隔差不多一年半之後買回，以CELINE當前的人熱而言，殊不容易，唯有建議大家不妨到日本Yahoo拍賣及樂天尋寶，碰碰運氣。

唯有賣類似款式了吧。（CELINE）

與木村拓哉那頂完全相同的CELINE冷帽雖然難搵，但其實品牌創意總監Hedi Slimane最新SS22季度，亦推出了很多相類似冷帽款式，更重要是CELINE商標字樣改換成粗字體示人，明顯比木村拓哉那枚的細幼字體來得更矚目，更具存在感，配有黑、黃、灰、湖水綠等多種顏色，定價HK$2,850，都算襟興易配襯。

木村多年前潮著Dior Homme。（ラクマ）

Dior Homme Waxed Jeans最經典。（ラクマ）

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作為近代高級時裝界神枱級設計師，法國人Hedi Slimane自1996第一次主理Yves Saint Laurent開始，便成為了風靡男裝世界大王巨星，獨到的瘦身骨感剪裁美學，別樹一格，木村拓哉更是星級Fans，不論上雜誌、拍廣告抑或公開及私下場合，都不時著用Hedi作品，由多年前Dior Homme時代的Waxed Jeans、SAINT LAURENT時代形形色色花裇衫乃至今日CELINE冷帽，仍然是風雨同路，同證了Hedi Slimane各個時代的風格設計變遷。