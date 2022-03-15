New Balance再度聯乘Salehe Bembury出服飾　勢要提升NB潮流地位

【New Balance/ 聯乘】近年New Balance銳意進一步開拓時裝市場，擴大自身於潮流世界的多樣性，不再單單以「灰系」跑鞋來挑戰世界，以不再給予人「只有日本區TOKYO DESIGN STUDIO New Balance才懂設計潮流服裝」的想法，以更全面以法，挑戰「大剔」與「三間」牌在運動時裝領域之霸主地位。



多次強調Salehe Bembury（左）是目前潮流界不可估量的新星。（Salehe Bembury）

早前與New Balance合作的2002r。（new balance）

當中最成功的三步棋，就是委任Teddy Santis出任MADE IN USA支線創作總監；與JJJJound打造多對別注球鞋；以及邀請到Salehe Bembury加入其盟友陣營之中。之前《一物》曾作介，Salehe Bembury絕對是後Virgil時代中最具潛力的黑人設計師，既有街頭時裝背景，亦有高級時裝設計功力，與Crocs合作的Pollex Clog無疑是一大亮點，不過最矚目者，還是早年與New Balance聯合打造的2002R及574球鞋及相關服飾系列，熱爆全球。

Crocs聯乘鬼才設計師Salehe Bembury 打造年度最潮戶外機能膠鞋

New Balance與Salehe Bembury第二度開發服裝Collection。（Bodega）

New Balance聯乘Salehe Bembury服飾系列（New Balance）

New Balance聯乘Salehe Bembury Intel Jacket。（New Balance）

而來到3月，New Balance與Salehe Bembury亦第二度開發服裝系列YURT，沒有球鞋加持，只以服裝作招徠，盡顯New Balance拓展時裝市場之決心。系列作品涵蓋Fleece Pullover、Utility Vest、Intel Jacket和Woven Jacket，老實說定價毫不便宜，褸款由1,199至2,799港元一件，這已經非一般運動品牌服飾的價錢了。不過其設計前瞻性和造工細節，卻遠超平常運動服飾服裝，雖然未有TOKYO DESIGN STUDIO出品般具備簡約及侘寂神采，但街頭及軍事意味較濃，軍綠色的那兩件Utility Vest及外套，造工用料紮實，硬朗得來又具潮流感，水平並不下於WTAPS，更有幾分相似，絕對物有所值。

New Balance×Salehe Bembury Fleece Pullover將時下流行的「美式街頭+戶外機能元素」發揮得淋灕盡致。（New Balance）

至於搶眼度極高的Fleece Pullover、Fleece Cap及軍用頭套，則將時下流行的「美式街頭+戶外機能元素」發揮得淋灕盡致，不少服飾之中也加了Salehe Bembury個人的手指模細節，這可與Crocs Polle聯乘Clog膠鞋的設計意念同出一轍，突顯出Salehe Bembury的美學心思，絕對是潛力無限的設計人才。