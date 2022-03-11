向Rolex、PP致敬？NFT源自經典名錶設計　NOS令錶迷夢想成「真」

【Rolex/ Patek Philippe/ NFT】NFT人氣度有多廣，無用多講，然而追捧的人雖多，卻往往只希望用來投機炒買，試問真正喜歡自己買下的NFT者，又有多少人？



在追追逐逐的NFT的過程裡，又有多少人清楚知道自己所買何物？（資料圖片）

這這並非只涉及文化與道德問題，而是市場上突然間充斥各式各樣NFT，是甚麼名師最新藝術設計、又是甚麼品牌最新限定、又要甚麼白名單Whitelisting才能買多，琳琅滿目，花多眼亂，試問一時間，又怎會消化得來？

但如果能夠把日常生活中真實存在的知名物事變成NFT，例如Rolex手錶，那就有趣得多了。（資料圖片）

反之如果能夠將一些自少陪伴大家成長、又一直喜歡或日常生活中真正存在的知名物品變成NFT，整件事則會合情合理得多。道理很簡單，只少大家是真心真意熟悉和喜歡事物，購買它是希望擁有、收藏並公諸同好，而不是單純奢求NFT炒賣到7、8位數字後再轉售。

NOS全名實為New Old Stock。（Nos）

以經典手錶作為創作靈感的NOS Watch，正是一個值得認識的香港NFT創意單位，由一班愛錶之人創立，NOS全名實為New Old Stock，顧名思義正是參照中古手錶市場，將歷年鐘錶領域中許多廣為人知、鮮為人知或可望而不可得的舊裝名錶，打造成NFT藝術品，於discord售賣。

Rolex Daytona 16520致敬NFT。（Nos）

Patek Philippe Nautilus 5711致敬NFT。（Nos）

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放眼NOS Watch的NFT致敬作品，可謂讓人「流曬口水」，既有Rolex的Daytona 16520、Submariner 5513、Day-Date 1803等定番型號外，還有Patek Philippe Nautilus 5711、Audemars Piguet Royal O、及Cartier Tank等瑞士、法國傳奇品牌的大作，亦榜上有名。

Patek Philippe × Tiffany別注Nautilus 5711致敬NFT。（Nos）

Rolex Submariner Sea-Dweller 1665 KHANJAR致敬NFT。（Nos）

Rolex Submariner Sea-Dweller 1665 KHANJAR記錄了一段阿曼帝國The Sultanate of Oman與英國特種部隊SAS的傳奇歷史。（davideparmegiani）

更重要是NOS Watch掌握了NFT講求玩稀有和限量的原則，除上述經典錶款型號外，一些現實中超罕有和特別的別注版名錶，同樣出現在NFT譜系之中，說的是Patek Philippe聯乘Tiffany別注5711及Rolex Submariner Sea-Dweller 1665 KHANJAR，前者全求限定170枚，後者涉及一段阿曼帝國The Sultanate of Oman與英國特種部隊SAS的傳奇歷史故事，全是現實中可望而不可得的珍品，他朝能夠在元宇宙中擁有，未嘗不算是圓夢。

Stock X Dunk SB NFT。（Stock X）

可能有人會擔心，這類二次創作致敬版NFT手錶始終並非品牌官方生產商品，可能牽涉版權法律問題，波鞋世界Stock X早前不就是被Nike控告未經授權，將旗下球鞋改製成NFT自行銷售？不過，這想法或許有些杞人憂天，Stock X個案乃是原原本本將人家品牌商標套用到自己NFT之中，NOS Watch則避開了忌諱的商標問題，將錶盤品牌字樣改成NOS Watch標記，如此聽上去或者會略謙取巧，但這的確是街頭時裝世界很常見的技法，無論是NIGO將Air Force 1改製為Bapesta、Hender Scheme致敬AJ4帶出MIP-10，抑或如Birkin Bag般的READYMADE軍綠帆布袋，全是按照這個設計原理而成就出來，這是不爭之實，是抄襲、致敬、改良還是進化，從來都屬觀點與角度的問題。