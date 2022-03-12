NB、Gregory爭相合作　認識韓國聯乘最強街頭品牌thisisneverthat

【聯乘/ 韓牌】說起聯乘最強之國，日本無疑是一哥。不過，追年鄰國韓國也奮起力追，其中街頭品牌thisisneverthat的聯乘設計有量又有質，最新跟New Balance合作的別注系列，成為潮流界最關注項目之一。



韓國聯乘最強街頭品牌thisisneverthat（New Balance）

近年，韓國街頭品牌聯乘的確令人眼前一亮，像Liful與Reebok的簡約復古運動風設計、Balansa跨國與日牌Ordinary Fits的玩味岡山牛仔服飾，皆媲美日牌，但說到數量最多的，肯定非thisisneverthat莫屬。



重溫thisisneverthat聯乘項目：

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數數手指，單單是2021年，thisisneverthat先後帶來多個聯乘項目，包括Verdy領導日本潮牌Wasted Youth的機能服飾、New Era的美國城市系列Cap帽、HOKA ONE ONE的簡約跑步服裝和跑鞋、Crocs的叢林迷彩涼鞋、GORE-TEX的山系戶外服、Converse玩舊化球鞋等等，今年頭炮則有Gregory和LQQK Studio，還未計算更早期的G-SHOCK、Pokemon、Reebok、Timex、Dickies、New Balance，全部設計都甚有心思，可說是韓國的聯乘之王。

thisisneverthat今次聯乘以於2010年代首度登場的New Balance 860v2作基調（New Balance）

按圖看更多聯乘設計細節：

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New Balance跟thisisneverthat一直合作無間，自19年開始第一個系列叫好叫座後，20年第二個系列再送上復古色彩話題作ML2002R。現在來到第三次聯乘，焦點作仍然落在球鞋上，今季以New Balance於2010年代首度登場的型號860v2作基礎，換上黑、白兩種配色，更換上皮革鞋面，N-ergy和ABZORB兩大科技中底配合Stability Web鞋橋，是潮流與機能兼備的High Street風味設計，難怪成球鞋迷新目標。



重溫thisisneverthat與New Balance過往聯乘：

除了聯乘玩得出神入化外，thisisneverthat 自家設計同樣出色，品牌於2010年由Choi Jong-Kyu、Nadan Jo和Inwook Park三人一起在首爾創立，設計理念深受音樂、滑板等潮流、街文、等次文化所啟發。最新一季春夏系列以「NO VISION」作主題，產品目錄大玩Pantone色版，設計方面貫徹簡約風格，色彩感豐富也注重細節的街設計。