取代木村拓哉│菅田將暉成Levi's新代言人　演繹古着牛仔褲穿搭術

【木村拓哉/ 菅田將暉/ Levi's/ 代言人】縱然木村拓哉在日本潮流界王者地位目前仍未能動搖，但是否永遠都能夠如此不敗下去，實在是未知之數，事關一群「後浪」之中，具演藝才華又具型格品味者大有人在，菅田將暉正正是當中最有力挑戰者。



目前只有29歲的菅田將暉，無疑是日本新生代男演員之中最強一個，不但他戲路極廣有「變色龍演員」稱號，年紀輕輕已是「日本奧斯卡」日本電影學院獎之影帝級人馬，這可是連木村拓哉都未曾得到之成就。

日本Levi's最近便首次邀請菅田將暉出任代言人。（Levis）

Vintage Nike Dunk High襯窄牛甚有型。（Levis）

而與木村一樣，菅田將暉私底下也是一個不節不扣的時裝愛好者，當中尤其對古着素有研究。未知是否覺得他深具Vintage基因，日本Levi's最近便首次邀請菅田將暉出任代言人，以百搭的古着Look為主題，讓菅田穿上不同的Vintage Style，來演繹Levi's 501、502、505等各大牛仔褲型號。王道型號501以迷彩BUD軍褸加黑色短Boots配搭；褲檔較闊的505，則配合山系風褸Outdoor造型；至於修身剪裁的511，就配襯了Vintage Nike Dunk High示人，深具日式街頭古着風味。

菅田將暉自家中的Levi's牛仔褲收藏量已達驚人數量。（Levis）

木村拓哉二十多年前已為Levi's拍攝廣告，宣傳Levi's® Engineered Jeans™系列。（Levis）

菅田將暉在接受Levi's專訪時也再三強調，自己從高中生開始第一次穿上Levi's牛仔褲後，便一發不可收拾，更自稱現在家中的Levi's牛仔褲收藏量已達驚人數量，而最喜歡型號，始終非最基本的501莫屬，如此懂得賣口乖，看來菅田將暉與Levi's的合作關係定必長做長有，那麼菅田全新廣告與木村多年來為Levi's拍攝的一系列廣告，大家又更鍾意誰呢？