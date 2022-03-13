少女日牌CUNE塊根主題　比mercibeaucoup,奇趣？比Né-net可愛？

【少女日牌】對於喜歡日式可愛風設計的女生來說，相信仍然很懷念去年結業的mercibeaucoup,和Né-net。

既然這已成事實，與其傷心，不如尋找新歡來填補空虛，CUNE絕對是最佳替代品，設計更是愈來愈古怪有趣。



日牌CUNE大玩奇幻可愛少女風（CUNE）

作為走可愛路線品牌，當然需要一個Kawaii的Logo作標記，mercibeaucoup,有蘑菇，Né-net有喵咪，而CUNE則有兔兔。由於在香港沒有代理和專門店，令CUNE在港人氣不及另外兩個品牌。

CUNE由安田博樹創立，早於1994年正式登場，而季度創作主題更見設計師的玩世不恭，並不是常見的藝術性或虛無概念，而是「餃子」、「天空中的生肉」、「白菜芯」、「雷射打印機的大猩猩」、「老麵包」、「蒸雞配菜渣和死甜蝦，配上不鏽鋼螺絲」、「到雪櫃裡待一會的人」、「和貓玩的東西」，聽起來已夠Fun。品牌玩聯乘也有一手，曾推出初音未來的別注，結合品牌兔兔標記與這位虛擬歌手元素在一起。

CUNE曾推出初音未未聯乘系列（CUNE）

至於今年春夏最新一季，主題用上「塊根人間」，而設計師盡情地將這個植物概念發揚光大。系列中包括各式單品，軍褸、捧球褸、牛仔褸、橫間Tee、牛仔褲、工人褲、背包等單品，兔兔標記固然不可缺，那跟植物有甚麼關係？

CUNE「塊根人間」主題設計不斷「生」出塊根，十分有趣。（CUNE）

按圖再看「塊根人間」系列：

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答案全在Lookbook之中，設計師巧妙地在日常服飾中加上魔術貼，然後在各樣單品中「生」出塊根，在衫上從無到有，有些更長滿整個人，誇張得來很夢幻，如同早期mercibeaucoup,般可愛怪異，夠創意夠趣味之餘，也寓意出大自然生生不息，將少女風的奇趣推向極緻。



回顧CUNE昔日奇趣主題設計：