LOEWE聯乘ON機能跑鞋　一個連費達拿都注資的品牌是何方神聖？

【LOEWE/ 聯乘】正當世人認定奢侈品龍頭LVMH已經與Nike全面結盟，旗下各大品牌將會繼Dior、Louis Vuitton後逐一聯乘合作後，Jonathan Anderson領軍的LOEWE卻反高潮地迎來意想不到的答案：沒有Air Jordan 1或Air Max 1，而是ON的招牌越野跑鞋Cloudventure與Cloudrock。

那查實這個ON，究竟是何方神聖？



ON × LOEWE絕對是今年時裝界驚喜的聯乘之作。（LOEWE）

時裝人需要理解的是，這個來自瑞士的ON雖然成立只有短短12年（2010），然而現在經已是專業運動世界裡紅遍天的品牌，上年2021年的總市值，更一度接近100億美元，12年時間便能夠推向如此境地，堪稱奇蹟。

Caspar Coppetti、Olivier Bernhard、David Allemann三位ON創立人。（ON）

那麼為何ON早在運動界別呼風喚雨，但過往於潮流界卻一直未見大紫大紅呢？究其觀之，這可是品牌三位創立人Olivier Bernhard、David Allemann、Caspar Coppetti之苦心堅持有關。Bernhard曾直言，他們創作ON的初心是一切以實用為先，絕不願將討好人的外觀設計淩駕於功能之上，如是者，縱然起始階段時裝世界沒有看上ON，但它內在優越的機能性，卻讓運動愛好者心悅誠服。

平常ON的跑鞋總給予人不太潮流的感覺。（ON）

從膠水管啟發出來的CloudTec系統。（ON）

當中最強科技，首推專利技術CloudTec莫屬，話說一天Bernhard在後花園灑水種花的時候，看著灑水的塑膠水管忽發奇想，想像如將圓形水管橫向剪斷一半，內部便會呈現在半圓形之狀，而若把這半圓形狀設置在鞋中底和大底之中，即能起到強大暖震作用，這個天方夜譚，最後當真成功被ON應用到跑鞋之上，緩震性能更當真非同凡響。再加上三子之後乘勝開發出名曰Speedboard碳纖維材料，大大強化每對跑鞋的推進力，使這年輕品牌之出品，毫不遜色於人家的NEXT%或Ultraboost。

有了Roger Federer這位世界級巨星加持後，ON逐漸導向到主流大眾市場。（Roger Federer IG）

合眾人之力，ON成功為Roger Federer開發第一對專用網球鞋The Roger。（ON）。（ON）

不過真正於ON街知巷聞的，還是拜Roger Federer所鍚，2018年這位一代瑞士網球天王結束與Nike長期合作關係，轉投UNIQLO懷抱，簽下10年3億美元天價贊助合約，引來全球熱話。不但熟知運動時裝的人都知道，UNIQLO可是一個主打衣服的品牌，運動鞋這門專業學問，一勝九敗的柳井正可尚未涉足，所以Roger Federer只好尋尋覓覓自己的比賽用鞋。終於一次機緣巧合下，認識了ON三位主理人同鄉，雖然與不少人一樣起初只覺得ON鞋子外觀怪怪的，但穿上之後，這位20屆大滿貫卻一發不可收拾地愛上它，不但要求著上ON鞋款作賽，更注資品牌之中，成為股東。

ON × LOEWE已於全球各地盛大開賣。（LOEWE）

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自從有了Roger Federer這位世界級巨星加持後，ON逐漸導向到主流大眾市場，除專業運動鞋外，也拓展一系列便服鞋及服裝單品，而到了今年，更終於打入高級時裝世界，被獨具慧眼的Jonathan Anderson看中邀請合作，打造ON × LOEWE系列，絕對是ON品牌史上時裝美學價值最高的里程碑式Collection。

ON × LOEWE Cloudventure。（LOEWE）

ON × LOEWE Cloudrock。（LOEWE）

ON × LOEWE一眾鞋作的大理石紋鞋底乃是逐一人手製作上色。（LOEWE）

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今次ON × LOEWE涵蓋男女裝服飾跑鞋，鞋款以Cloudventure及Cloudrock作主題，低筒、高筒各適其適，Jonathan Anderson為保持ON注重機能性的原意，故並沒有更動鞋子的外觀和結構，先保留On專利物料Missiongrip™橡膠鞋底及Speedboard™中底，繼而在顏色方面著手，或將漸變色元素注入鞋面，或把鞋面打造成太空藍六角形星宿圖案，就連鞋底也加入花花搭搭大理石色圖像，再結合印在面料上的ON和LOEWE商標，極之搶眼。

每件染色運動衫原來大有學問。（LOEWE）

事關衣服上所呈現的漸變色效果，乃是取材自日式紮染印花技術。（LOEWE）

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服裝方面，別以為都是一般運動服飾格式，只是在機能服裝上注入特別顏色和圖案而已。今次ON × LOEWE可謂費盡心思，事關衣服上所呈現的漸變色效果，乃是取材自日式紮染印花技術，要知道運動外套每每以人造纖維製造，並不吸水，要在此等物料上進行料色，可謂難上加難，據知ON × LOEWE每件染色服作品皆是由職人親手染製，以確保顏色自然，效果一致，又能防水不脫色，實在是貴得有道理。