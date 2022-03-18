山本耀司Y-3與皇家馬德里合作出暗黑球衣　波衫時裝化已成新常態

【山本耀司/ Y-3/ 皇家馬德里/ 波衫】時裝世界與足球世界近年愈做愈埋，不只潮流人喜歡用波衫配襯打扮，連頂尖專業足球隊也熱衷於與時裝設計師合作，打造美學與功能兼備球衣，最新合作名單，就有球壇班霸皇家馬德里與時裝大師山本耀司。



萬眾矚目的西班牙國家打比：皇家馬德里對巴塞隆拿快將舉行。（Getty）

山本耀司主理的Y-3將會再度聯手皇馬，打造以黑色為主調的別注版球衣，一眾球星親身上陣做Model宣傳。（Real Madrid）

有留意足球賽事的朋友都應該知道，這個星期日深夜時份，萬眾矚目的「西班牙國家打吡」：皇家馬德里對巴塞隆拿將會舉行，未知是否希望比賽前一振聲威，日前皇家馬德里與球衣贊助商adidas突然宣告，adidas旗下，由山本耀司主理的Y-3將會再度聯手皇馬，打造以黑色為主調的21/ 22賽季作客球衣。

不只波衫有型，整輯造型照也配襯得入型入格。（Real Madrid）

尚有女裝Cutting便服版。（Real Madrid）

而在即將到來的國家打吡中，主場迎戰巴塞的皇馬更會一改穿白色主隊球衣作賽慣例，率先預演改穿這件黑波衫示人，不但白黑互調，平常右胸口上的adidas三間商標，亦改換上Y-3 Logo示人，開adidas旗下品牌贊助球會的先例。

2014/15賽季，adidas便邀請這位黑色大師為皇馬設計第二作客球衣。（Getty IMages）

今次並非山本耀司與皇馬的首次合作，2014/15賽季，adidas便邀請這位黑色大師為皇馬設計第二作客球衣，黑色球衣上印有飛龍圖案，既富有山本耀司美學精神，也滿載東洋歷史元素在其中，然而由於只屬第二作客球衣之故，C朗拿度、賓斯馬等一眾皇馬球星當年真正穿上比賽的時間其實並不多。

不過今次第二度合作規模大得多，以Y-3名義生產之餘，推出的單品也有更多選擇，除黑色球衣，亦有白色和粉色版本，同場尚有一系列運動便服套裝及頸巾作品，十分精彩。為隆重其事，皇家馬德里方面更邀請一眾球星，如賓斯馬、馬些路、艾拿巴、文迪等人親身上陣，穿上服飾拍攝造型照，連昔日名宿卡斯拿斯都有份客串，球迷豈會不支持？

除皇馬外，三間牌早年亦曾邀請英倫板牌PALACE合作，為祖雲達斯設計落場波衫。（Juventus）

Nike贊助的巴黎聖日爾門則以Jordan Brand名義推出比賽球衣。（PSG）

無論是adidas還是Nike，近年都積極將旗下贊助球會以時裝手法重新包裝，迎來耳目一新，除皇馬外，三間牌早年亦曾邀請英倫板牌PALACE合作，為祖雲達斯設計落場波衫，螢光綠色字體，何其矚目。至於Nike贊助的巴黎聖日爾門玩法更多，除以Jordan Brand名義推出比賽球衣外，更製作出一系列聯乘球鞋，當中尤以PSG別注AJ4最為矚目，要「食炒」才買得到。