俄烏戰爭adidas示範何謂真抵制　暫停在俄銷售讓民眾直斥：不人道

烏克蘭與俄羅斯戰火仍然持續中，不少國家和品牌紛紛開始在經濟手段上制裁俄羅斯，日前知名運動品牌 adidas 正式加入抵制行列，除了先是停止對俄羅斯國家足球隊的贊助之外，後來更是關閉俄羅斯所有實體門店和線上店舖，不過關閉期間仍然照付員工薪水。



adidas 此舉造成全球轟動，要可知道， adidas 可說是多年佔據俄羅斯人最喜愛的品牌第二名，第一名則是三星 Samsung ，便可知道 adidas 有多少收益來自俄羅斯，不得不讓人敬佩 adidas 這次的抵制。

adidas關閉俄羅斯所有實體門店和線上店舖。（adidas俄羅斯官網）

這次 adidas 出手抵制俄羅斯，不僅讓人敬佩，同時也讓眾人直呼：「這是真正的抵制」，甚至不少人開玩笑用「殘忍」、「不人道」來形容 adidas 這次的舉動，因為俄羅斯的運動及時尚文化與 adidas 早已脫離不了關係，這次 #穿搭講堂 就帶大家瞭解一下 adidas 與俄羅斯的奇妙關係！

俄羅斯人多愛 adidas ?adidas 與蘇聯之關係adidas 與 1980 年莫斯科奧運贊助俄羅斯國家足球隊俄羅斯對 adidas 奇妙的反應？蘇聯製造的 adidas 鞋款 adidas 成為俄羅斯人的必需品俄羅斯小混混的必備品牌文化產生的時尚效應

俄羅斯人多愛 adidas ?

（Source：statista）

根據調查統計， 2021 年俄羅斯最受歡迎的品牌第一名為三星 Samsung 、第二名就是 adidas ，第三名才是 Nike ，並且前兩名分別為 16.2% 和 15% ，與第三名 Nike 11.2% 仍有段距離，是所有運動品牌的第一名，而這樣的排名已經長達數年，便可知道俄國人有多喜歡 adidas 了；不過目前這前三名的品牌目前都已暫停對俄羅斯的供貨，展現抵制的決心。

adidas 與蘇聯之關係

西德誕生的運動品牌 adidas 與俄羅斯的關係必須回到蘇聯時代，在封閉的當時，所有西方資本主義下的產物都難以進入俄國，因此鮮少能接觸，所有西方事物對於蘇俄年輕人都感到很酷、是流行的，像是可口可樂、麥當勞、 Levi’s 及 adidas 等，而蘇聯的事物都是過時、不酷的，其中 adidas 服飾和鞋款只能透過特殊渠道購得，由於是「舶來品」，因此貴得非常離譜，讓 adidas 在當時成為奢侈的時尚單品。

adidas 與 1980 年莫斯科奧運

1980 年莫斯科奧運adidas 贊助提供蘇聯國家隊運動裝備

adidas 一直被蘇俄年輕人視為稀罕的高端品牌，其中 1980 年莫斯科奧運更是讓 adidas 成為俄羅斯最火燙的品牌，由於當時蘇俄已經把國家經費都拿去發展軍力及工業，便找來 adidas 贊助提供蘇聯國家隊運動裝備， adidas 也一直想蘇聯開闢市場，不過蘇聯要求所有裝備都必須在本土生產，並且不能露出明顯的 Logo ，鞋身上的三條線則是因為被認為很像 Ｍ ，正好為莫斯科 Moscow 的開頭，（有部分鞋款改成 M ），不過這無法抵擋 adidas 成為蘇俄人民心中最仰慕的品牌。

贊助俄羅斯國家足球隊

對於足球狂熱的俄羅斯人來說，足球早就是生活中的一部分，在 60 年代至 90 年代， adidas 幾是稱霸了全是傑的足球圈，而在早在 1960 年 adidas 就成為蘇聯中多個國家足球隊的品牌贊助商，自然而然讓眾多俄羅斯人對 adidas 產生憧憬，直至 2008 年 adidas 在俄羅斯的佔比仍不斷攀升，當年更與俄國足球聯盟簽署了長達 10 年的贊助合約，使民族意識強大的俄羅斯人黏著度更高，直到日前俄烏戰爭爆發， adidas 才暫停了贊助。

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俄羅斯對 adidas 奇妙的反應？

在蘇聯如日中天的 adidas 在奧運後成為最火燙的品牌，不過部分保守愛國的共產人士認為西德 adidas 仍是資本主義下的魔鬼產物，當時有一句諺語「今天穿 adidas ，明天就賣國」，更出大篇幅報導抨擊蘇聯青年喜歡資本主義下的產物，是「非常不道德的！」；不過蘇聯官方也是非常奇妙，在奧運結束自後，反而自己推出了盜版 adidas 的「MOCKBA」鞋款，以莫斯科的俄文為名，外型基本上與 adidas 經典的 Campus 或是 Gazelle 無異，只是三葉草變成詭異的人頭，給予蘇聯軍隊著用，最終還有民用版本，俄羅斯官方直到 2011 年才停止生產。

蘇聯製造的 adidas 鞋款

Made In USSR 的 adidas稀有鞋款讓 adidas 玩家爭相收藏。

俄羅斯之所以如此喜愛 adidas 還有一個原因，就是 adidas 在奧運至蘇聯解體期間，有在蘇聯境內生產少量鞋款，內裡鞋標改成 MOCKBA 的獨特 Logo ，並且大部分的鞋款較為特殊，僅在國內流通，讓俄羅斯人認為這是蘇聯突破、消除資本主義的象徵之一。如今這些 Made In USSR 稀有鞋款讓 adidas 玩家爭相收藏，在拍賣上可以到非常不的價格。

adidas 成為俄羅斯人的必需品

自 1980 年莫斯科奧運，穿著 adidas 並勇奪眾多獎牌的蘇聯隊使 addias 在蘇聯打響名號，戰爭導致人民貧窮加上封閉時代，讓 adidas 成為俄羅斯人心中的神牌，對於喜好舒適的俄羅斯人來說，擁有一套百搭的 adidas 運動套裝（ Track Suit ）可以說是當時最酷的事情。直到到 1991 年蘇聯正式瓦解，對俄羅斯人來說， adidas 再也不是遙不可及的舶來品，幾乎成為每位俄羅斯青年的必需品。

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俄羅斯小混混的必備品牌

隨著 90 年但蘇聯瓦解，俄羅斯社會開始形成不少黑手黨團體，其中吸收了眾多曾加代表蘇聯出賽的運動員和拳擊手，而這些曾經周遊列國比賽的選手們早已穿上 adidas ，在加入黑手黨後常在街頭閒晃，變成為俄羅斯獨有的街頭文化，加上俄羅斯人本身就覺得 adidas 是代表社會地位的象徵，讓俄羅斯的 Gopniks（街頭小混混）們爭相穿上 adidas 的運動套裝，其中也充斥著大量的仿冒品。

文化產生的時尚效應

早年 adidas 與俄羅斯息息相關之下，產生的特有街頭次文化，在前幾年反而成為一股時尚潮流，不少時尚人士爭相追隨那獨特的南斯拉夫氣質，其中來自俄羅斯人氣設計師的 Gosha Rubchinskiy 便與 adidas 攜手，以足球文化為題，在無關政治之下，用聯名服飾球鞋帶大家回到蘇聯剛瓦解的時代，利用時尚詮釋出俄羅斯人民對於 adidas 的渴望與嚮往，讓當時全世界潮人們爭破頭，只為一件 Gosha Rubchinskiy x adidas 單品，感受那神秘又獨特的氛圍。

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以上種種原因造成俄羅斯人與 adidas 間的密不可分，更產生獨特的次文化， adidas 宛如俄羅斯人的必需品，而對於此次 adidas 暫停贊助俄羅斯國家足球隊以及暫停營運線上及線下門市 ，讓俄羅斯民眾無法再購得最新款的 adidas 單品，這番「殘酷手段」這使否有助於俄烏停戰呢？我們只能繼續觀望下去了。

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