nanamica THE NORTH FACE新季不只戶外服　還有適合WFH全能性設計

【nanamica/ THE NORTH FACE】新冠肺炎改變全世界人類的生活模式，機能系服裝品牌以外講求衣服能穿梭戶外、都市兩用，但現在則再追求多一個領域：居家工作。



nanamica SS22。（nanamica）

當然有人現認為居家工作不就是穿上日常著用的睡衣或屋企衫了吧？但別忘記很多人每日還是要透過Zoom，來與上司、同事進行視像會議的，穿一般屋企衫出現在鏡頭固然有欠專業，但打吠著西裝同樣過於剎有介事，如是者一系列既有正裝感，又具備舒適休閑質感的功能服飾，正正大派旺場。

THE NORTH FACE PURPLE LABEL SS22。（nanamica）

而GOLDWIN旗下的nanamica及THE NORTH FACE PURPLE LABEL支線（時至今日尚有很多人搞錯，誤以為PURPLE LABEL屬THE NORTH FACE自家設計……），近來也在相關課題上反覆思量，最新SS22季度，便打正旗號，針對辦公室、居家辦公及OOAL(one ocean, all lands）大做文章，設計服飾，以給人遊閒感的深藍、灰和白色作主題。

THE NORTH FACE PURPLE LABEL Trail L/S B.D. Shirt ¥ 25,300，將口袋低週地融入恤衫之中，似無還有。（nanamica）

不但強調無拘無束中性剪裁，也刻意將GOLDWIN人所共知的強大機能元素或細節，以隱藏方式，注入衣服之中，以往大家可以直觀地從衣面上的特大口袋、拉鏈、索帶或鐵扣來體現衣服的Functional，現在卻一下子將這些顯眼設計修減，主張機能性只須隱藏在衣服內襯之內就可以了，以更簡約更低調手法，提案出新世代戶外及居家工作服飾，勢必成為未來時裝設計新常態。

日前nanamica及THE NORTH FACE PURPLE LABEL的SS22新作亦一併出架，現在《一物》編輯部一於精選當中最值得留意的20作品，加入你的Shopping List：