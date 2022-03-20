日本職人Kenzi Ohtani古布玩偶　另類手法將藍染、百家布重生變潮

【日本職人】作為Vintage Remade第一大國，日本擅長將古布古着改造成服裝的職人單位數以百計，由KAPITAL、READYMADE、FDMTL、Rebuild by Needles，以至Proposition、MIYAGIHIDETAKA、Children of the discordance、rifatto等，《一物》早已多次推介這股潮流。



222 THE BACKYARD將藍染襤褸古布，循環創作成永續的仿多肉植物擺設。（Luddite）

因此為求在Vintage Remade領域尋求突破，愈來愈多職人漸漸不再滿足於只造衣物手袋，就連玩具或盆景植物擺設同樣備受重視，日本方面有職人清水葵主理的ACRAFT，主打以牛仔布、軍布、布革以至帳篷布來製作達摩不倒翁，而我們香港也有222 the Backyard，將藍染襤褸古布，循環創作成永續的仿多肉植物擺設，大受歡迎。

今次介紹的Kenzi Ohtani，則是一個喜愛將舊布改造成各式各樣玩偶公仔的日本職人單位，既有小貓、小熊，亦有怪獸、貓頭鷹，栩栩如生，大家想到的或意想不到的布偶都有，十分可愛。

Kenzi Ohtani的作品十分可愛。（Kenzi Ohtani）

將多種布料同一時候應用到同一件作品之中，甚考功夫。（Kenzi Ohtani）

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Kenzi Ohtani另一大考手工之處，是在於所應用到布料的多樣化，細川雄太READYMADE單單以舊軍用帆布製作青蛙Frogman公仔便足以揚威國際，Kenzi Ohtani的布料宇宙觀更廣，打從一開始已宏觀地將藍染古布、牛仔布、格紋絨布、紮染布、Bandana、毛巾布、軍用帆布、迷彩軍布、針織布等多種布料去造公仔，更重要是很多是乃是將多種布料同一時候應用到同一件作品之中，須知道各種布料的粗厚柔軟、觸感紋理各有不同，要將它們一併其中，製成一個立體3D毛公仔，那可是很考工夫時間的手藝。看着Kenzi Ohtani細心地將它們縫紉在一起，每個接合位與每組部件，均滿戴住心思與深意，無怪爭相訂購的人，遍及世界各地。

Kenzi Ohtani沒有官網也沒有現貨，所有作品要Made-to-order特別訂造的。（Kenzi Ohtani）

Kenzi Ohtani作品展覽。（Kenzi Ohtani）

時裝店alt也曾邀請Kenzi Ohtani進行聯乘合作，打造別注款式。（Kenzi Ohtani）

加上Kenzi Ohtani的作品並沒有現貨，所有作品只能透過IG DM來Made-to-order特別訂造，等待需時，但每一枚都是人手親製而且獨一無二，工藝價值絕非一定工業機器成品所比媲美，如斯稀有獨特，使到Kenzi Ohtani目前在日本流行文化圈地位愈來愈重，既舉辦過作品展覽，亦有時裝店alt邀請進行聯乘合作，打造別注款式，前途無可限量也，值得搶先關注。