日本職人Kenzi Ohtani古布玩偶　另類手法將藍染、百家布重生變潮

【日本職人】作為Vintage Remade第一大國,日本擅長將古布古着改造成服裝的職人單位數以百計,由KAPITAL、READYMADE、FDMTL、Rebuild by Needles,以至Proposition、MIYAGIHIDETAKA、Children of the discordance、rifatto等,《一物》早已多次推介這股潮流。



222 THE BACKYARD將藍染襤褸古布,循環創作成永續的仿多肉植物擺設。(Luddite)

因此為求在Vintage Remade領域尋求突破,愈來愈多職人漸漸不再滿足於只造衣物手袋,就連玩具或盆景植物擺設同樣備受重視,日本方面有職人清水葵主理的ACRAFT,主打以牛仔布、軍布、布革以至帳篷布來製作達摩不倒翁,而我們香港也有222 the Backyard,將藍染襤褸古布,循環創作成永續的仿多肉植物擺設,大受歡迎。

今次介紹的Kenzi Ohtani,則是一個喜愛將舊布改造成各式各樣玩偶公仔的日本職人單位,既有小貓、小熊,亦有怪獸、貓頭鷹,栩栩如生,大家想到的或意想不到的布偶都有,十分可愛。

Kenzi Ohtani的作品十分可愛。(Kenzi Ohtani)

將多種布料同一時候應用到同一件作品之中,甚考功夫。(Kenzi Ohtani)

Kenzi Ohtani另一大考手工之處,是在於所應用到布料的多樣化,細川雄太READYMADE單單以舊軍用帆布製作青蛙Frogman公仔便足以揚威國際,Kenzi Ohtani的布料宇宙觀更廣,打從一開始已宏觀地將藍染古布、牛仔布、格紋絨布、紮染布、Bandana、毛巾布、軍用帆布、迷彩軍布、針織布等多種布料去造公仔,更重要是很多是乃是將多種布料同一時候應用到同一件作品之中,須知道各種布料的粗厚柔軟、觸感紋理各有不同,要將它們一併其中,製成一個立體3D毛公仔,那可是很考工夫時間的手藝。看着Kenzi Ohtani細心地將它們縫紉在一起,每個接合位與每組部件,均滿戴住心思與深意,無怪爭相訂購的人,遍及世界各地。

Kenzi Ohtani沒有官網也沒有現貨,所有作品要Made-to-order特別訂造的。(Kenzi Ohtani)

Kenzi Ohtani作品展覽。(Kenzi Ohtani)

時裝店alt也曾邀請Kenzi Ohtani進行聯乘合作,打造別注款式。(Kenzi Ohtani)

加上Kenzi Ohtani的作品並沒有現貨,所有作品只能透過IG DM來Made-to-order特別訂造,等待需時,但每一枚都是人手親製而且獨一無二,工藝價值絕非一定工業機器成品所比媲美,如斯稀有獨特,使到Kenzi Ohtani目前在日本流行文化圈地位愈來愈重,既舉辦過作品展覽,亦有時裝店alt邀請進行聯乘合作,打造別注款式,前途無可限量也,值得搶先關注。